Revoilà Payet. Si l'Olympique de Marseille s'est incliné contre Lens (2-3) , son numéro 10 s'est illustré à cette occasion en y allant de son doublé. Une prestation récompensée par le titre de meilleur joueur de la 8e journée de Ligue 1. Vous avez en effet élu l'ancien Nantais MVP du week-end dernier avec 29% des suffrages, devant Florian Sotoca (24%) et Idrissa Gueye (20%).

Au classement général, Payet double le duo parisien composé de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi pour retrouver la tête. Le Réunionnais compte 38 points, soit 8 de plus que les deux joueurs du PSG.

Le Top 10 du classement général :

1. Dimitri Payet (OM) 38 points

2. Kylian Mbappé, Achraf Hakimi (PSG) 30 points

4. Bamba Dieng (OM) 25 points

5. Amine Gouiri (Nice) 23 points

6. Lucas Paqueta (OL), Andy Delort (Montpellier puis Nice) 21 points

8. Burak Yilmaz (Lille) 17 points

9. Mohamed Bayo (Clermont) 15 points

10. Florian Sotoca (Lens) 14 points

Pourquoi ils étaient nommés

Dimitri Payet (OM) : L’Olympique de Marseille a certes perdu face à Lens (2-3) dimanche soir, mais quel match de Payet ! Alors que l’équipe de Sampaoli a été cueillie à froid par deux buts lensois, le milieu offensif a sonné la révolte avec un superbe coup franc, avant d’inscrire un doublé sur penalty.

Andy Delort (Nice) : Adaptation plus que réussie pour l’ancien Montpelliérain, encore décisif avec les Aiglons sur la pelouse de Saint-Etienne (0-3) samedi. Très actif, avec ou sans le ballon, Delort a été récompensé en fin de match en inscrivant le dernier but de son équipe.

Florian Sotoca (Lens) : L’homme du match remporté par Lens sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (2-3). Devant ses proches, présents au Vélodrome, le natif de Narbonne a d’abord inscrit le premier but sur penalty, avant de donner deux passes décisives : une à Frankowski, et une autre à Saïd.

Jonathan David (Lille) : Lille enchaîne, et son Canadien également. Buteur face à Reims (2-1) mercredi, David a remis ça sur la pelouse de Strasbourg (2-1) samedi, avec un doublé ! Deux réalisations pleines de sang-froid, que ce soit sur le centre en retrait de Weah, ou quelques minutes plus tard sur pénalty.

Idrissa Gueye (PSG) : Avant la réception de Manchester City en Ligue des champions, le milieu de terrain a marqué des points face à Montpellier (2-0) samedi. Et accessoirement un but, ou plutôt un bijou, avec ce missile du pied gauche pour ouvrir le score. On retiendra également son énorme travail défensif et offensif dans l’entrejeu.

Seko Fofana (Lens) : Les statistiques pour Sotoca, la forte impression pour Fofana. Encore une fois excellent lors de la victoire de Lens sur la pelouse de l’OM (3-2), le milieu de terrain a fait (très) mal à ses homologues olympiens avec plusieurs ballons récupérés, et de nombreuses offensives initiées.

Armand Laurienté (Lorient) : Sous les yeux du roi des coups francs, le Lorientais a fait du Juninho face à Lyon (1-1) samedi. Encore une fois très en vue, le jeune espoir français de 22 ans a répondu présent face à un adversaire de calibre supérieur, et il a prouvé qu’il pouvait devenir le leader de l'attaque des Merlus.

Benoit Costil (Bordeaux) : Sans lui, Bordeaux aurait pris l’eau face à Rennes (1-1) dimanche. Et ce point inespéré tient énormément à ses sept arrêts (!), dont un de grande classe face à Meling alors que le score était encore en faveur des hommes de Bruno Génésio.

Sofiane Diop (Monaco) : Entré en jeu à la pause, à 1-1, Diop a métamorphosé le jeu de son équipe face à Clermont (1-3) dimanche. Au départ de l’action sur le deuxième but de l’ASM, le milieu offensif a également inscrit le troisième d’une belle madjer.

Hugo Ekitike (Reims) : Coaching payant pour Garcia, et entrée en jeu tonitruante pour Ekitike face à Nantes (3-1) ce dimanche ! Le score était encore de 1-1 à la 70e lorsqu’il a pénétré sur le rectangle vert, et l’attaquant rémois a inscrit un doublé en… six minutes !

QUI EST LE MEILLEUR JOUEUR DE LA 8E JOURNÉE ? Dimitri Payet (OM) Andy Delort (Nice) Florian Sotoca (Lens) Jonathan David (Lille) Idrissa Gueye (PSG) Seko Fofana (Lens) Armand Lauriente (Lorient) Benoit Costil (Bordeaux) Sofiane Diop (Monaco) Hugo Ekitike (Reims)

Qui succèdera à Kylian Mbappé ? La saison dernière, vous avez élu l’attaquant parisien meilleur joueur de Ligue 1, et le champion du monde remet son titre en jeu. Avec toujours la même notation pour cet exercice 2020-2021 : l’intégralité des joueurs sélectionnés empoche des points (15 points pour le 1er, 10 pour le 2e, 8 pour le 3e, 7 pour le 4e, 6 pour le 5e, 5 pour le 6e, 4 pour le 7e, 3 pour le 8e, 2 pour le 9e, 1 pour le 10e) à chaque journée de Championnat.

