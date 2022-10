Comment voulez-vous que l’on respecte les arbitres, comment voulez-vous que l’on respecte ces types ? (…) A la mi-temps quand je revois les images je me dis que, soit j’ai de la merde dans les yeux, soit c’est (le quatrième arbitre) un voyou, un menteur" , Certaines décisions arbitrales de ce début de saison ont fait couler beaucoup d'encre. Ce week-end, une plus que les autres. Lors de Nantes-Nice (1-1), François Letexier a fait le choix de ne pas siffler penalty en faveur des Canaris après une double main de Mattia Vitti (21e) et d'en accorder un autre sur une main de Jean-Charles Castelletto, alors même qu'il subissait le poids de Dante qui lui faisait le coup de l'ascenseur. "le quatrième arbitre" , avait explosé Antoine Kombouaré après la rencontre.

Ad

Il en avait même rajouté une couche le lendemain, dans L'Equipe du Soir : "On a parlé de l'arbitrage, du VAR, mais dimanche, j'ai surtout vu des gens malhonnêtes. Et je confirme. L'erreur est humaine, je me trompe tous les jours dans mon travail, c'est humain. Par contre, être capable de mentir pour justifier une décision, je ne peux pas l'accepter. (...) Les arbitres sont hermétiques à toute discussion. M. Garibian dit 'il ne faut pas parler de triche', mais quand tu as une personne malhonnête en face de toi..."

Ligue 1 Blanc, la victoire et la manière : "Moi, je leur propose de jouer au foot" 22/10/2022 À 18:37

J'ai proposé à Antoine Kombouaré un échange

Des propos qui ne passent pas du tout du côté de la direction technique de l'arbitrage. Et Pascal Garibian, directeur de la DTA cité par Kombouaré, s'est réservé un droit de réponse dans L'Equipe : "On ne peut pas accepter qu'un entraîneur remette en cause l'honnêteté et l'intégrité d'un arbitre en général, ce n'est pas possible. François Letexier et de manière générale, tous les arbitres, sont honnêtes et intègres. Ils peuvent commettre des erreurs, mais on ne doit pas mettre en cause leur honnêteté."

Avant de poursuivre concernant le volet sur le manque de communication entre les hommes en noir et les joueurs/entraineurs : "J'ai proposé à Antoine Kombouaré un échange sur les situations de ce match, pour qu'il comprenne bien le travail effectué par l'équipe arbitrale sur ces situations toujours complexes que représentent les mains sanctionnables ou pas et les outils qu'on a pour trancher. (...) On a déjà effectué des échanges avec les entraîneurs. Antoine Kombouaré était présent à la réunion au Replay Center (où est centralisé le VAR, fin septembre) et il a apprécié cet échange, où il a vu à quel point certaines situations étaient difficiles à interpréter"

Le temps de l'analyse technique

Autre problème pointé du doigt par Garibian, les différences de temporalité entre l'analyse médiatique des éventuelles erreurs d'arbitrage, et leur visionnage par la direction technique. Un décalage qui exposerait les arbitres professionnels, et pas seulement : "La DTA est ouverte au dialogue, même si le temps de l'analyse technique n'est pas forcément le temps de l'analyse médiatique, déplore l'ancien arbitre. (...) On est actuellement en plein dans les 'journées nationales de l'arbitrage', qui valorisent les arbitres et l'arbitrage, avec le recrutement et la fidélisation de nos arbitres amateurs. Quand on s'attaque à la personne, ce sont aussi les arbitres amateurs qui subissent les conséquences de comportements qui n'ont pas lieu d'être dans le football professionnel."

Pour le moment, Antoine Kombouaré n'a pas été sanctionné pour ses propos, la décision revient à la commission de discipline de la LFP. Mais qu'il y ait sanction ou non, nul doute que cette affaire continuera de faire parler au vu du contexte actuel de tension entre joueurs/staffs d'un côté et arbitres de l'autre. Pour rappel, la Ligue 1 se dirige vers un record de cartons rouges distribués. A l'image de la troisième journée de Ligue 1, onze expulsions avaient été prononcées, un record.

Ligue 1 David, Mbemba, Terrier... Votez pour le meilleur joueur de la 11e journée 16/10/2022 À 22:33