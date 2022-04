Depuis son arrivée à l'OM, Mattéo Guendouzi est le deuxième joueur le plus utilisé par Jorge Sampaoli derrière Saliba. C'est simple, il a participé à absolument tous les matches depuis son arrivée. "Le coach a une grande confiance en moi, a confié l'intéressé à Téléfoot. Je parle beaucoup avec lui sur le terrain et en dehors". Une confiance qu'il rend bien, puisqu'il réalise la meilleure saison de sa carrière à Marseille.

Ça se passe super bien, mais il faut que je sois meilleur parce qu'il y a des objectifs à aller chercher

C'est le meilleur choix que j'ai pu faire depuis longtemps (de venir à l'OM, ndlr) a-t-il d'ailleurs juré. Ça se passe super bien, mais il faut que je sois meilleur parce qu'il y a des objectifs à aller chercher". L'international tricolore, qui a tout juste ouvert son compteur but en Bleu contre l'Afrique du Sud (5-0) , se sent bien dans la cité phocéenne, passionnée et éruptive, tout comme lui. "(de venir à l'OM, ndlr) a-t-il d'ailleurs juré.".

Une faim de mieux faire qui plaît au Vélodrome, où les joueurs qui ne se cachent pas reçoivent généralement l'amour des supporters. "Ils me portent un amour incroyable, savoure Guendouzi. C'est la plus belle chose que j'ai pu vivre depuis que je suis footballeur". Un épanouissement qui n'échappe pas à ses coéquipiers : "Il s'éclate dans cette équipe", résume Valentin Rongier, laconique. Et un état d'esprit qui n'échappe pas non plus à son coach : "Il est l'âme de l'équipe" selon Sampaoli. Dans un tel contexte, il est bon de rappeler que si l'OM se maintient en Ligue 1, l'option d'achat de Mattéo Guendouzi deviendra obligatoire. L'histoire ne fait peut-être que commencer...

