Le dernier match à domicile de la saison de Saint-Etienne se jouera à huis clos, a annoncé la Ligue de football professionnel lundi, sanctionnant les Verts après les incidents survenus samedi lors du match contre Monaco (1-4) en Ligue 1 , longuement interrompu.

Ad

Ligue 1 Monaco passe la 6e et grimpe sur le podium HIER À 19:27

Huis clos "total" contre Reims

La Commission de discipline de la LFP a placé le dossier en instruction et prononcé un huis clos total du stade Geoffroy-Guichard à titre conservatoire, après l'interruption de la rencontre à cause de jets de fumigènes. Elle rendra sa décision le 18 mai, quatre jours après Saint-Etienne - Reims, dernier match à domicile de la saison pour le club qui lutte pour son maintien en L1 et devra donc recevoir les Champenois sans spectateurs en tribunes.

L'incertitude reste aussi de mise sur la présence de supporters dans "le Chaudron" en cas d'éventuel barrage.

Ligue 1 Des feux d'artifice ont contraint Saint-Etienne - Monaco à être interrompu HIER À 18:52