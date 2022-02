C'est un échec que l'OM peine encore à digérer. Ses supporters aussi. Alors que l'ogre PSG n'était plus là pour barrer sa route, l'équipe de Jorge Sampaoli s'imaginait bien soulever la Coupe de France cette année. Raté. Battus par l'OGC Nice (4-1) en quart de finale mercredi, les Marseillais ont été éliminés sans révolte et sans gloire. Après leur triomphe à la CAN avec le Sénégal, Bamba Dieng et Pape Gueye ont ainsi retrouvé un club à l'ambiance morose. De quoi sévèrement contraster avec leur moral.