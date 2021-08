Clermont pourra jouer dans son stade. Promu cette saison en Ligue 1, le CF63 pourra jouer à Gabriel-Montpied dès la 2e journée de championnat contre Troyes, a annoncé le club auvergnat samedi . Pour l'ouverture de la L1, le club jouera à Bordeaux dimanche (15h).

La Commission Infrastructures et Stades de la LFP a décidé "d'autoriser le Clermont Foot 63 à organiser les rencontres de Ligue 1, pour toutes les dates prévues et à prévoir au calendrier de la saison 2021-2022, dans le Stade Gabriel-Montpied et ce dès la 2e journée contre l'ESTAC", confirme un communiqué du club. La commission a ainsi validé le dispositif de vidéo-protection du stade. En revanche, la commission préfectorale de sécurité doit encore autoriser l'ouverture d'une nouvelle tribune de 3.000 sièges, en cours d'achèvement. La visite d'inspection est programmée le 12 août.

Dès l'accession du Clermont Foot en Ligue 1, au printemps, la Métropole avait voté des travaux de mise aux normes de l'enceinte, dont la capacité est désormais de 13.000 places, pour un montant de trois millions d'euros. Ces travaux ont aussi porté sur la réfection de la pelouse, l'amélioration de l'éclairage, la refonte des espaces dédiés aux médias, la modernisation des installations de vidéo-protection et la mise en place du dispositif destiné à la Goal line technologie et à l'arbitrage-vidéo (VAR).

