Un doublé de Marco Verratti, un autre de Sergio Ramos, et une large victoire à la clé : le PSG a vécu une belle soirée au Parc des Princes. Face à Reims, le club de la capitale a galéré pendant une période, face à une équipe qui est venue bousculer les leaders dans leur camp. Mais il s’est finalement nettement imposé (4-0), sans avoir besoin cette fois du talent de buteur de Kylian Mbappé. Paris garde ses 11 points d’avance sur Nice en tête de la Ligue 1.

Le PSG sans Donnarumma face à Reims, Mbappé et Messi dans le groupe

Le parcours tranquille du PSG en championnat s’est poursuivi sans trop d’encombres lors de cette 22e journée. Victorieux pour la 16e fois de la saison en Ligue 1, les hommes de Mauricio Pochettino n’ont pas eu besoin de s’employer pour terrasser une équipe champenoise qui, pourtant, avait les dents qui rayaient le parquet. Si elle a fait le dos rond par séquences dans le premier acte, la troupe d’Oscar Garcia a fait preuve d’ambition, aussi, en venant presser jusque dans leur surface des Parisiens de moins en moins tranquilles au fil des minutes.

S’ils ont fait passer quelques frissons dans le dos de la défense parisienne (28e, 35e, 41e), les partenaires de Hugo Ekitike ont manqué de tranchant à l’approche du but adverse. Peu habitué à faire trembler les filets, Verratti, lui, s’est montré impitoyable sur une demi-volée du droit dans la surface pour ouvrir le score (1-0, 44e). Le premier but de l’Italien en Ligue 1 depuis mai 2017, et son dixième sous les couleurs du PSG.