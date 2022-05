L'avant-dernier match de la saison au Parc des Princes se déroulera bien avec Lionel Messi. En tout cas, le sextuple Ballon d'or a été convoqué par Mauricio Pochettino pour la réception de Troyes, ce dimanche soir (20h45). La veille, pourtant, il avait été annoncé incertain en raison d'une douleur intercostale . Plus de peur que de mal, donc.

Outre "La Pulga", le PSG pourra compter sur Kylian Mbappé et Neymar pour animer le front de l'attaque parisienne et trouver des failles dans la défense auboise. Présent lui aussi dans le groupe, Sergio Ramos pourra prétendre à une quatrième titularisation de rang. En revanche, Leandro Paredes, Julian Draxler et Mauro Icardi (blessés) ne seront pas de la partie, au même titre que Layvin Kurzawa ou Abdou Diallo (non retenus).

