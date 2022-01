Derby au bord du gouffre ! Les entraîneurs Peter Bosz et Pascal Dupraz abordent un match vertigineux vendredi à 21h00 entre Lyon et Saint-Etienne, deux équipes moribondes en Ligue 1 et contraintes de l'emporter pour s'accrocher à leurs objectifs : l'Europe pour l'OL, le maintien pour l'ASSE.

Seulement 11e à neuf longueurs de Marseille (3e), avec sept adversaires à dépasser, l'Olympique lyonnais est à la traîne sur ses ambitions de se qualifier pour la Ligue des champions, et l'ASSE est encore lanterne rouge à cinq points de Bordeaux et Lorient, qui luttent pour la place de barragiste (18e). En outre les Verts, sur une série de six défaites et donc fortement menacés de relégation, affichent une différence de buts inquiétante.

Situation inconfortable pour Bosz

Même si Bosz paraît serein sur sa situation personnelle à Lyon, le Néerlandais (58 ans) se sait sur la sellette. "J'apprécie la confiance des dirigeants et je suis très bien au club. Mais je sais que je dois gagner des matches. Normalement, j'aurais été viré par rapport aux résultats, en étant 13e (à la trêve) dans un club qui veut jouer la Ligue des champions, honnêtement", a-t-il admis dans un entretien au quotidien Le Progrès de Lyon, le 14 janvier.

Avec un résultat nul (1-1) contre le PSG puis la victoire étriquée (1-0) obtenue dimanche à Troyes, il a déjà passé deux écueils. Mais il pourrait ne pas survivre à une contre-performance dans le derby, car gagner contre Saint-Etienne est impératif, aussi bien pour l'image que pour le classement, où l'OL fait du surplace.

Par la suite, les obstacles s'annoncent plus compliqués avec, dans l'ordre, des matches contre Monaco, Nice, Lens et Lille, et une rencontre en retard contre Marseille, le 1er ou le 10 février. Cela mènera Lyon à la croisée des chemins fin février, échéance fixée par le président Jean-Michel Aulas dans une sorte d'ultimatum déguisé.

"Peter Bosz, c'est costaud. Mais il n'y a pas de résultats à la hauteur. On a dit 'on continue' jusqu'à fin février pour voir ce que cela donne mais dans mon esprit, on ne va pas se mettre en danger (...) On ne sera pas idiots", a dit le dirigeant dans un entretien diffusé sur Europe 1 le 13 janvier, confiant "qu'il pensait toujours à Laurent Blanc, un garçon à l'expérience incomparable".

Peter Bosz, entraîneur de l'Olympique Lyonnais Crédit: Getty Images

Méthode Coué pour Dupraz

Gagner est aussi le leitmotiv de Dupraz (59 ans), qui a remplacé Claude Puel le 14 décembre sur le banc des Verts. Pour l'heure, hormis deux tours de Coupe de France franchis face à des clubs de N2 (4e div.), il est encore dans la réthorique et la méthode Coué pour décoller et persuader ses joueurs que le maintien est possible alors que toutes les statistiques envoient déjà l'ASSE en Ligue 2. "Si nous avions pris six points lors des deux derniers matches (de Ligue 1), on aurait dit que c'est facile de se maintenir. C'est difficile et c'est pour cela que cela va être un exploit", a-t-il martelé dans le quotidien Le Progrès cette semaine.

Il a d'ailleurs fait référence à sa "remontada" avec Toulouse (2016) mais aussi le maintien arraché avec Evian-Thonon-Gaillard avec un dernier match, couperet, gagné (3-0) à Sochaux pour se sauver en 2014. "Pour l'heure, nous avons une chance sur deux de nous maintenir. Nous sommes maîtres de notre destin. Nous avons un mini-championnat de quatre à cinq équipes jugées irrattrapables par certains, pas par moi", insiste-t-il.

Il est certain qu'une victoire à Lyon serait probablement un acte fondateur pour les Verts qui avaient arraché un résultat nul in extremis à l'aller (1-1) et qui n'ont gagné que deux fois cette saison en Ligue 1.

