Le 10 Sport et L'Equipe, le club rhodanien est en effet tombé d'accord avec Chelsea pour le prêt, sans option d'achat, d'Emerson Palmieri. Le latéral gauche italo-brésilien est attendu jeudi à Lyon, selon quotidien. Il passera sa visite médicale et signera son contrat après le traitement des derniers détails.

Emerson in, Cornet out ?

Après avoir vendu Melvin Bard à Nice et prêté Youssouf Koné à Troyes, Lyon se devait de se renforcer dans le couloir gauche, puisque Maxwel Cornet est lui aussi sur le départ. L'Ivoirien, expulsé face au SCO, sera de toute façon suspendu pour la réception de Clermont dimanche (13h), date à laquelle Emerson pourrait effectuer ses débuts sous les ordres de Peter Bosz, si tout est effectivement bouclé jeudi.

Champion d'Europe avec l'Italie cet été et barré par la concurrence de Marcos Alonso et Ben Chilwell chez les Blues, l'ancien de la Roma sera donc en concurrence avec le Brésilien Henrique cette saison, si Cornet fait bien ses valises. Il sera la troisième recrue rhodanienne après Damien Da Silva et donc Henrique, arrivés libres.

Emerson Palmieri Crédit: Getty Images

