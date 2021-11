Les Tops

Messi, compteur (enfin) débloqué

Ad

L'événement est sans doute plus symbolique qu'autre chose, mais impossible de ne pas le souligner : ça y est, Lionel Messi a enfin marqué en Ligue 1. S'il avait déjà trouvé le chemin des filets à trois reprises en Ligue des champions, l'international argentin a donc dû attendre la 14e journée pour faire de même sur la scène nationale. D'une frappe enroulée du gauche à l'entrée de la surface, "la Pulga" a trompé Alban Lafont et entériné la victoire du PSG face à Nantes, samedi (3-1). Une manière parfaite d'enjoliver un match par ailleurs très prometteur

Ligue 1 Mbappé, Gouiri, Faivre... Votez pour le meilleur joueur de la 14e journée IL Y A 27 MINUTES

Rennes, le petit bonbon du moment en L1

Invaincu depuis 11 matches toutes compétitions confondues ! La série a de quoi impressionner. Mais ce n'est peut-être pas le plus plaisant en ce moment avec le Stade Rennais. Le club breton affiche aussi et peut-être surtout un jeu alléchant sur les pelouses. Avec une envie permanente de se battre ensemble et de faire les efforts pour les autres, les Rouge et Noir font la différence collectivement. Avec un pressing haut. Et un jeu léché. Même s'ils ont fait preuve de maladresse devant le but après la pause face à Montpellier ce samedi soir (2-0), ça donne envie de vite revoir les coéquipiers d'un Lovro Majer précieux au cœur du jeu.

Rennes' Croatian midfielder Lovro Majer (C) celebrates scoring his team's first goal during the French L1 football match between Stade Rennais Football Club and Montpellier Herault SC, at The Roazhon Park Stadium in Rennes, north-western France on Novembe Crédit: Getty Images

Avec Bordeaux, on ne s'ennuie jamais

Qu'on ne s'y trompe pas : Bordeaux est 17e de Ligue 1 avec moins d'un point par match en moyenne et seulement quatre longueurs d'avance sur la dernière place. Mais avec les Girondins, il se passe toujours quelque chose. Il y a les chiffres, d'abord : les matches du club au scapulaire offrent en moyenne 3,6 buts par match. Les scénarios, aussi, qui sont particulièrement fous ces dernières semaines. Après avoir renversé Reims (3-2), Bordeaux a mis le doute à Paris (2-3) puis a gâché contre Metz (3-3). Trois rencontres de rang assez dingues et fortes en suspense et qui ont eu de quoi régaler les spectateurs neutres. Mais qui n'ont pas permis aux hommes de Petkovic de prendre de l'air au classement.

Extérieur, intérieur : Gouiri leur a tout fait

Nice était très mal embarqué, dimanche, sur la pelouse de Clermont. Mais pour la deuxième fois sur leurs deux derniers matches à l'extérieur, les Aiglons ont inversé la tendance pour arracher la victoire (1-2). Et cette fois, c'est d'Amine Gouiri qu'est venue la lumière. L'ancien Lyonnais a d'abord égalisé d'une reprise de volée de l'extérieur du droit dans la surface, en profitant certes d'une faute de main d'Ouparine Djoco. Puis il a changé de surface de pied et enroulé une merveille de frappe, de demi-volée, pour trouver la lucarne opposée six minutes plus tard. Deux bonbons pour trois points précieux. Ses 7e et 8e buts de la saison.

Les Flops

Lille ne sait toujours pas finir

C'est une habitude qui se paye cher. Le LOSC a encore lâché des points en fin de rencontre, ce vendredi soir face à Monaco (2-2). Après avoir mené 2-0, les Dogues ont vu Wissam Ben Yedder égaliser à la 83e. Le souci, c'est que ce n'est pas une première cette saison, loin de là. Depuis le début de cet exercice 2021-22, le LOSC a laissé filer huit points dans le dernier quart d'heure en L1. En 14 journées, c'est beaucoup. Beaucoup trop même, pour des champions de France qui ne sont pas dans le Top 10…

Le mal du voyage lensois

Un sur deux. En ce moment, c'est assez simple si vous avez des paris à faire sur le RC Lens. Les Lensois gagnent à domicile, et souvent avec la manière. Et quand ils jouent loin de Bollaert, c'est tout l'inverse. Corrigés à Brest (4-0) ce dimanche, les Sang et Or ont pris l'eau pour enchaîner leur troisième revers de rang à l'extérieur depuis leur succès à Marseille (2-3). Cette difficulté loin à engranger des points en déplacement risque de se payer cash à un moment donné, pour cette équipe surprenante jusque-là cette saison. Il va falloir trouver comment soigner ce mal du voyage coupable.

Steve Mounié (Brest) à la lutte avec Jonathan Gradit (Lens) en Ligue 1, le 21 nobvembre 2021 Crédit: Getty Images

Lorient, ça devient pesant

Les Merlus sont en chute libre. Puni sur un penalty jugé sévère par Christophe Pélissier, Lorient a concédé un troisième revers de rang à Angers dimanche (1-0). Le FCL a désormais perdu quatre de ses trois dernières rencontres et n'a pris que trois petits points – trois matches nuls – sur ses sept dernières. Le dernier succès remonte à fin septembre et forcément, le moral des troupes est impacté. "Il va falloir faire tourner ça. Mais il nous manque la confiance (…) Il faut retrouver plus de spontanéité offensive. Comme après chaque défaite, le groupe est meurtri. Maintenant, c'est à nous, le staff, de l'aider à préparer les matches qui arrivent. Mais c'est vrai que ça pèse sur les têtes", a avoué l'entraîneur lorientais à l'issue de la rencontre.

La honte à Lyon

Ce devait être un match de gala en clôture de la 14e journée de Ligue 1. Ce ne fut finalement qu'une rencontre interrompue au bout de... trois minutes, et un spectacle honteux. Le "choc" entre l'OL et l'OM s'est résumé, sur la pelouse, à un choc violent entre une bouteille d'eau et la tête de Dimitri Payet, pris en charge par les soigneurs. En coulisses, ce fut bien plus long. Et au bout de deux heures de discussions, dont le contenu varie selon les versions des uns et des autres, cet Olympico a été définitivement stoppé. La LFP et la Préfecture du Rhône se sont accusées mutuellement, Jean-Michel Aulas a défendu la sécurité de son stade, Alvaro Gonzalez est apparu hors de lui et Bruno Guimaraes a reproché à ses adversaires de ne pas vouloir revenir sur la pelouse. Tous les ingrédients étaient réunis pour gâcher une belle soirée de football. Et l'image du championnat de France, par la même occasion.

Dimitri Payet allongé au sol après avoir reçu une bouteille d'eau Crédit: Imago

Ligue 1 Le soir où la Ligue 1 a touché le fond IL Y A 36 MINUTES