Cette fois, l'histoire entre l'OL et Marcelo est (presque) terminée. Dans un communiqué, les Gones ont annoncé ce lundi la mise à l'écart du défenseur brésilien, qui avait pourtant prolongé son contrat en mars dernier de deux saisons. "L’Olympique Lyonnais informe qu’à la suite de sa défaite à Angers et de l’analyse qui en a été faite par les parties prenantes de la Direction sportive et son entraîneur Peter Bosz, il a été décidé que son joueur Marcelo prendrait part à compter de ce jour aux séances d’entraînements du groupe PRO 2 composé par ailleurs de nombreux autres joueurs sous contrat professionnel", indique l'OL dans son communiqué.

Le joueur a été informé de cette décision

"Le comportement inapproprié de Marcelo dans les vestiaires, à l’issue du match disputé à Angers, justifie cette décision prise unanimement par l’ensemble de la direction sportive de l’Olympique Lyonnais. Le joueur a été informé de cette décision hier après-midi (lundi) par Juninho et Peter Bosz (...) La Direction sportive de l’Olympique Lyonnais rappelle que l’ensemble de ses joueurs doivent démontrer un état d’esprit et un engagement indéfectibles pour retrouver sans tarder des résultats conformes aux ambitions du club", ajoute le communiqué.

Selon L'Equipe, une résiliation de contrat est envisagée entre les parties. De quoi obliger l'OL à intervenir sur le mercato ? "L’Olympique Lyonnais tient par ailleurs à préciser que la Direction du Football travaille activement sur plusieurs pistes de recrutement ciblées, en étroite concertation avec son entraîneur Peter Bosz et rappelle vouloir mettre en œuvre une stratégie d’achat pertinente et cohérente, sans céder à la pression médiatique, afin de saisir les meilleures opportunités en lien avec le marché actuel tout en disposant de ressources permettant au club de se donner les moyens de ses ambitions", conclut l'OL dans son communiqué.

