Il n'a pas fait de détails. Interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé lors de la conférence de presse de présentation de Lionel Messi , Nasser Al-Khelaifi n'est pas passé par quatre chemins pour exprimer son sentiment à ce sujet. Pour le président du PSG, aucun doute : l'international français est un joueur du Paris Saint-Germain pour la saison à venir.

Il veut une équipe compétitive, il l'a, on ne peut pas faire plus

"Tout le monde connaît la situation de Kylian. C'est un joueur de Paris, a débuté fermement le président parisien, avant d'envoyer un message fort à sa jeune star. Il est très compétitif et veut toujours gagner. Il a dit publiquement qu'il veut une équipe compétitive, il l'a, on ne peut pas faire plus. C'est difficile d'avoir une équipe aussi compétitive que celle-ci. Il n'a plus d'excuse."

Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, meilleur trio d'attaque du monde Crédit: Eurosport

Autrement dit, les rumeurs qui envoyaient le numéro 7 du PSG vers le Real Madrid ont été balayées par Nasser Al-Khelaifi. Le dirigeant du Paris Saint-Germain n'est visiblement pas inquiet de la non-prolongation du Français, dont le contrat se termine en juin prochain et qui n'a d'ailleurs toujours pas réagi à l'arrivée de Messi à Paris. L'état-major parisien compte donc sur son effectif de Galactiques pour convaincre Mbappé de rester plus longtemps au sein du club de la capitale. De là à voir un premier coup de pression, il n'y a qu'un pas.

