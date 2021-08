11h24 : Lionel Messi (son image du PSG) : "Le club a été très proche de gagner la Ligue des champions. Je viens avec toute mon envie. Mon rêve est de soulever une nouvelle fois la C1.

11h23 : Lionel Messi (comment remporter la C1 ?) : "Le PSG a été tout proche de la gagner. Pour ça, il faut avoir un groupe uni et fort. Il faut aussi un peu de chance. En foot, la chance est un facteur. Après, ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne. La C1 est une compétition spéciale.

11h22 : Nasser Al-Khelaïfi (sur l'avenir de Mbappé) : "Kylian est très compétitif et veut toujours gagner. C'est difficile d'avoir une équipe aussi compétitive que celle-ci. Il n'a pas d'excuse."

11h21 : Lionel Messi (sur le message envoyé aux supporters parisiens et aux fans de foot) : "Merci à tous les supporters pour leur super accueil. J'espère que ce sera une grande année pour nous et eux."

11h20 : Nasser Al-Khelaïfi (sur le message envoyé aux supporters parisiens et aux fans de foot) : "On n'a encore rien gagné à part le championnat. On doit avoir cette mentalité de vouloir tout gagner."

11h18 : Lionel Messi (sur l'émotion la plus forte entre son départ du Barça et son arrivée au PSG) : "Mon départ du Barça a été émouvant et soudain. Tous ces sentiments, nous les avons assimilés petit à petit."

11h17 : Lionel Messi (quand jouera-t-il ses premières minutes ?) : "Pour être honnête je ne sais pas, je reviens de vacances. Il faudra sans doute que je fasse une préparation de mon côté. J'espère être prêt le plus tôt possible. Mais je ne sais pas encore quand."

11h16 : Lionel Messi (sur le fait de jouer avec Neymar et Mbappé) : "Je suis très heureux, c'est la folie. Il y a des grands, grands joueurs à tous les postes. J'ai hâte de jouer avec les meilleurs."

11h15 : Lionel Messi : "Je viens ici car c'est un club très ambitieux. Mon ambition est de gagner tous les titres. Je souhaite remercier tous les Parisiens. Mon arrivée, c'était la folie. J'ai hâte de commencer."

11h13 : Lionel Messi : "Merci au président pour ses compliments. Tout le monde sait comment je suis parti de Barcelone. Cela a été très dur d'envisager un changement après tant de temps là-bas. Je me sens très heureux ici. Je ressens beaucoup d'enthousiasme. Je souhaite commencer à m'entraîner car j'ai trop envie de me retrouver avec mes nouveaux coéquipiers. Le transfert s'est fait très rapidement."

11h12 : Nasser Al-Khelaïfi : "C'est un moment incroyable pour l'histoire du club. Mais ça commence maintenant. Je suis sûr que Lionel Messi va nous apporter beaucoup de trophées. Nous avons les meilleurs joueurs du monde et un entraîneur incroyable. Bienvenue Leo dans la famille du PSG."

11h10 : Nasser Al-Khelaïfi : "Au départ, les gens s'interrogeaient sur notre projet. Cet accord est dû à un grand désir des deux côtés. Je souhaite remercier Leo et Jorge. Je n'oublie pas Leonardo. Tu fais un travail fantastique pour le club."

11h08 : Nasser Al-Khelaïfi : "Je suis très heureux et fier de présenter Lionel Messi en tant que joueur du PSG. C'est une journée historique pour le club et le monde du foot. Leo est le seul joueur à avoir remporté 6 Ballons d'Or. Il rend le football magique. Ce sera excitant pour tous nos fans et les supporters du monde entier."

11h07 : Le sextuple Ballon d'Or et le président parisien vont débuter la conférence de presse.

11h06 : Lionel Messi, Nasser Al-Khelaïfi et Jean-Claude Blanc arrivent !

11h00 : L'auditorium du Parc des Princes est plein. La conférence de presse de Lionel Messi se tiendra dans quelques secondes. Un ecran géant a également été installé aux abords du Parc des Princes pour les supporters.

10h57 : Dix ans après sa prise de pouvoir, QSI met enfin la main sur Lionel Messi, le joyau qu'il convoitait avec ardeur. L'Argentin a souvent été lié à Paris mais l'intérêt fut rarement réciproque. Alors, le PSG s'est rabattu sur des solutions intermédiaires sans jamais dévier de son premier objectif. Récit d'une quête interminable et semée d'embûches.

10h55 : La première séance d'entraînement de Lionel Messi avec ses nouveaux coéquipiers pourrait avoir lieu jeudi aux Camps des Loges, affirme Canal +. La Pulga a fini la dernière saison mi-juillet, après avoir remporté la Copa America avec l'Argentine.

10h50 : L'arrivée de Lionel Messi se couple d'un numéro bien connu pour l'Argentin, puisqu'il portera le 30 avec le PSG, comme à ses débuts à Barcelone. Neymar gardera donc le 10, qu'il semblait pourtant avoir proposé.

10h46 : C'est également la grande foule aux Champs-Elysées. Il y a actuellement une longue file d'attente au Flagship Store du PSG. Le nouveau maillot de Lionel Messi suscite toutes les convoitises des fans parisiens.

10h42 : C'est la grande foule aux abords du Parc des Princes pour la première conférence de presse de Lionel Messi. Plusieurs centaines de supporters parisiens se sont en effet rassemblées devant l'enceinte parisienne.

10h40 : Lionel Messi fait la Une des médias catalans au lendemain de l'officialisation de sa signature avec le Paris Saint-Germain. La presse locale peine à faire son deuil du départ de l'idole du Barça. Parce qu'elle perd l'homme de base de l'une des époques les plus glorieuses du club catalan sur les quinze dernières années. Mais aussi parce qu'il est parti pour le PSG…

10h37 : Lionel Messi a signé mardi soir jusqu'en juin 2023 avec le PSG. A partir de 11h, La Pulga va donner sa première conférence de presse sous ses nouvelles couleurs.

Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce live pour suivre EN DIRECT la présentation de Lionel Messi depuis l'auditorium du Parc des Princes.

