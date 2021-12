Il est en passe de retourner l'opinion, et pourtant ce n'était pas gagné. Conspué par ses propres supporters au soir de la 7e journée de Ligue 1 le 22 septembre dernier contre Saint-Etienne, Alexander Nübel a fait bien du chemin. Prêté cet été par le Bayern Munich pour deux saisons sur le Rocher, le portier allemand avait connu un début de saison très compliqué, mais le temps a fait son œuvre et il semble désormais avoir trouvé ses marques. Si bien qu'au moment de se déplacer au Parc des Princes dimanche soir pour affronter le champion d'automne parisien, il ferait presque office de pilier de l'équipe.

Pour le prouver, rien de tel que quelques chiffres marquants. Sur ses 8 derniers matches - 6 en championnat et 2 en Ligue Europa contre le PSV Eindhoven et la Real Sociedad -, Alexander Nübel affiche 81,8 % d'arrêts (18 sur 22 tirs cadrés). Impressionnante, la statistique monte même à 85 % si l'on se concentre seulement sur ses 6 sorties les plus récentes en Ligue 1. Le contraste avec ses débuts sur les terrains de l'Hexagone est plus que saisissant puisqu'au soir de ce fameux match face aux Verts, son bilan était bien plus préoccupant : 38,9 % de parades (7/18).

Alexander Nübel en difficulté en début de saison 2021-2022 à Monaco Crédit: Getty Images

Plus qu'un déclic, le temps a fait son oeuvre

C'était clair que je devais retrouver le rythme. Pour moi, ç'a été ça le plus dur. Le problème, c'est que je n'étais pas assez patient avec moi-même. Je dois être moins dur avec moi-même, moins critique. Vous ne pouvez pas arriver sur un terrain et arrêter tous les tirs quand vous n'avez fait que quatre matches la saison précédente. Ça vient petit à petit", Que s'est-il donc passé ? La thèse traditionnelle du déclic pourrait être avancée, puisque face à Lille (2-2) lors de la 14e journée, Nübel a effectué pas moins de 6 arrêts, son meilleur total de la saison. Mais plus sûrement, le temps semble avoir fait son œuvre. "", confiait ainsi l'intéressé à L'Equipe il y a trois semaines.

Une exigence d'autant plus pesante pour lui que le gardien allemand de 25 ans a dû assumer une comparaison élogieuse, puisqu'il était annoncé comme le nouveau Manuel Neuer. Une étiquette difficile à porter et pas de nature à susciter la clémence des supporters monégasques ou des observateurs, prompts comme tous les passionnés à tirer des conclusions hâtives.

Celui qui pouvait apparaître comme une escroquerie après deux mois de compétition fait mieux que tous les gardiens des clubs de Ligue 1 mieux classés que Monaco (Alfred Gomis, Pau Lopez, Walter Benitez, Jean-Louis Leca et Matz Sels) sur les 6 dernières journées, si l'on retire de l'équation Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma qui alternent dans le but parisien.

Alexander Nübel et Manuel Neuer sous le maillot bavarois Crédit: Getty Images

De nouveau performant, il s'est débarrassé de l'ombre tutélaire de Neuer

De supposée passoire, Nübel ne s'est pourtant pas transformé en mur infranchissable par miracle. Mais il a pu compter sur le soutien indéfectible de son coach Niko Kovac et du vestiaire, ce qui l'a aidé à prendre progressivement ses marques. Il est parvenu à s'adapter à la configuration des rencontres dans le championnat de France qui ne le mettaient pas forcément en valeur. Peu sollicité en raison de la capacité de ses coéquipiers à tenir le ballon, il a réussi à augmenter son niveau de concentration en enchaînant les matches pour devenir de plus en plus décisif dans les temps faibles de son équipe.

Peu à peu, il s'est aussi débarrassé de l'ombre tutélaire du champion du monde allemand qu'il a côtoyé dans le vestiaire bavarois l'an passé. "Manuel Neuer, c'est Manuel Neuer. Je suis Alex Nübel. Je veux aller le plus haut possible, donc si je joue au Bayern après mon prêt de deux ans, ce serait parfait. Mais si je joue ailleurs ou que je reste ici à Monaco - je ne sais pas encore - je voudrais être Alex Nübel, pas le prochain Manuel Neuer", disait-il encore à L'Equipe. Si le gardien allemand poursuit dans cette voie, le Rocher ne s'en plaindra pas. Et il y aura plus de raisons de l'ovationner en fin de saison, que de le siffler.

