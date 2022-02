Quand il est arrivé sur le tarmac de l'aéroport de Bron, cela ressemblait à l'un des coups les plus prodigieux du mercato d'été. Jerome Boateng, l'iconique défenseur du Bayern Munich qui a plus gagné en une carrière que l'Olympique Lyonnais dans son histoire, allait apporter son expérience, son caractère et sa science à un club qui en a si souvent manqué ces dernières années. Le septuple champion de France savait bien que le champion du monde allemand ne manquait pas de tempérament, lui qui s'était notamment vertement chamaillé avec Robert Lewandowski lors d'un entraînement du Bayern.

L'Equipe nous apprend aujourd'hui qu'il y a quelques semaines, l'international allemand en est venu aux mains à l'entraînement avec Bruno Guimaraes. A Rennes, le 7 novembre dernier, il faut se souvenir qu'il avait, aux yeux et à la vue de tous, Quelques mois plus tard, le piège est en train de se refermer sur l'Olympique Lyonnais. Ce samedi, alors que Lyon reçoit Nice dans un match capital pour son avenir, Boateng ne figurera pas sur la feuille de match. Ainsi en a décidé Peter Bosz. Le technicien de l'OL sanctionne ainsi les réactions épidermiques en cascade de celui qui a bien du mal à se contenir et se laisse déborder par ses excès de colère.nous apprend aujourd'hui qu'il y a quelques semaines, l'international allemand en est venu aux mains à l'entraînement avec Bruno Guimaraes. A Rennes, le 7 novembre dernier, il faut se souvenir qu'il avait, aux yeux et à la vue de tous, recadré très vertement Léo Dubois sur la pelouse avant de s'en prendre à Rayan Cherki dans le vestiaire

Jérôme Boateng lors de Lyon-Strasbourg. Crédit: Getty Images

La discussion tourne court avec Bosz

Fragilisé par des performances très en-dessous de ses standards bavarois, Boateng a complètement coulé à Monaco le week-end dernier. Dès lors, ses excès d'autoritarisme sont d'autant moins acceptables par le vestiaire et son entraîneur Peter Bosz. Et il n'en finit plus de perdre en légitimité. Selon le quotidien sportif, Boateng a également eu la mauvaise idée de discuter tactique avec Peter Bosz dans la foulée du match à Monaco. La discussion a tourné court et Bosz a fini par perdre patience. Cinq mois après son arrivée, Boateng est déjà mis de côté.

