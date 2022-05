POURQUOI ILS SONT NOMMÉS

Nicolas Pallois (Nantes) : auteur d’une incroyable prestation en finale de la Coupe de France quelques jours plus tôt, le défenseur central a remis ça contre Rennes (2-1) dans le derby. Pallois a une nouvelle fois brillé défensivement, et il a offert la victoire à son équipe sur une très belle reprise de volée. Pour le plus grand plaisir de La Beaujoire !

Mattéo Guendouzi (OM) : si certains Marseillais accusent le coup physiquement, ce n’est pas le cas de Guendouzi. Face à Lorient (3-0), son club formateur, le joueur prêté par Arsenal a brillé au milieu de terrain avec un pressing de tous les instants, dont celui qui amène le premier but. Il a lui aussi fait trembler les filets, sans célébrer… avant de craquer face au parcage olympien.

Aurélien Tchouaméni (Monaco) : si Monaco est toujours en course pour une place en Ligue des champions, il le doit en grande partie à son international français. Le milieu de terrain monégasque a inscrit les deux buts de son équipe sur la pelouse de Lille (1-2). Un du gauche, un du droit, et les deux à distance !

Kevin Gameiro (Strasbourg) : les supporters du Racing Club de Strasbourg peuvent lui dire merci. Unique buteur samedi sur la pelouse de Brest (0-1), l’ancien Parisien - qui a également trouvé les montants - permet au club alsacien de croire encore et toujours à un destin européen.

Didier Lamkel Zé (Metz) : le grand artisan de la victoire surprise du FC Metz face à l’Olympique Lyonnais (3-2). C’est lui qui inscrit le deuxième but des Grenats au terme d’une belle course, et il se trouve également à l’origine de l’expulsion de Thiago Mendes. Un match plein.

Andy Delort (Nice) : bien mal embarqués face à Saint-Etienne (4-2) avec deux buts de retard à la pause, les Aiglons ont pu compter sur un très bon Delort pour renverser les Verts. Après la réduction de l’écart signée Bard, l’ancien de Montpellier a pris les choses en main avec un doublé, dont un missile sur coup franc.

Mohamed-Ali Cho (Angers) : un véritable poison, auteur de l’ouverture du score puis passeur décisif pour Bahoken. Sa vista et sa vitesse ont fait énormément de mal aux Bordelais, qui n’avaient vraiment pas besoin d’affronter un tel phénomène (4-1).

Mohamed Bayo (Clermont) : et de treize ! Face à Montpellier (2-1), l’attaquant clermontois a inscrit son treizième but de la saison en Ligue 1. Auteur d’un match plein, il a également délivré une passe décisive sur l’ouverture du score de son équipe.

Giulian Biancone (Troyes) : un défenseur central qui achève un match face à Mbappé, Neymar et Messi avec le sentiment du devoir accompli, ça n’arrive pas tous les jours. Biancone a vécu cette agréable expérience avec Troyes face au PSG (2-2) au Parc des Princes, grâce à une prestation plus que solide.

Seko Fofana (Lens) : on l’avait un peu perdu de vue ces dernières semaines, mais il est bel est bien de retour à son meilleur niveau. Et au meilleur moment ! Alors que Lens est toujours en course pour une place en Coupe d’Europe, l’international ivoirien a offert le but de la victoire aux Sang et Or en toute fin de match contre Reims (2-1).

QUI EST LE MEILLEUR JOUEUR DE LA 36E JOURNÉE DE LIGUE 1 ? Nicolas Pallois (Nantes) Mattéo Guendouzi (OM) Aurélien Tchouaméni (Monaco) Kévin Gameiro (Strasbourg) Didier Lamkel Zé (Metz) Andy Delort (Nice) Mohamed-Ali Cho (Angers) Mohamed Bayo (Clermont) Giulian Biancone (Troyes) Seko Fofana (Lens)

Le Top 10 du classement général :

1. Kylian Mbappé (PSG) 157 points

2. Dimitri Payet (OM) 66 points

3. Wissam Ben Yedder (Monaco) 60 points

4. Gaëtan Laborde (Montpellier puis Rennes) 47 points

5. Téji Savanier (Montpellier) 46 points

6. Amine Gouiri (Nice), Martin Terrier (Rennes) 43 points

8. Anthony Lopes (OL) 41 points

9. Benjamin Bourigeaud (Rennes) 40 points

10. Lucas Paqueta (OL), Neymar (PSG) 36 points

Qui succèdera à Kylian Mbappé ? La saison dernière, vous avez élu l’attaquant parisien meilleur joueur de Ligue 1, et le champion du monde remet son titre en jeu. Avec toujours la même notation pour cet exercice 2020-2021 : l’intégralité des joueurs sélectionnés empochera des points (15 points pour le 1er, 10 pour le 2e, 8 pour le 3e, 7 pour le 4e, 6 pour le 5e, 5 pour le 6e, 4 pour le 7e, 3 pour le 8e, 2 pour le 9e, 1 pour le 10e.

