Ce Classique entre le PSG et l'OM dimanche soir, qui a vu les Parisiens s'imposer 2-1 , a été à l'image de Mauricio Pochettino. Calme, très calme. Le coach argentin, malgré le contexte d'un match tel que celui-ci, est resté de marbre, comme souvent. Un style qu'il a complètement assumé devant les journalistes en conférence de presse, au point de s'inscrire, en filigrane, en une sorte d'"anti-Sampaoli".

"Je ne pense pas qu'un entraîneur doit sauter ou crier dans sa zone technique pour que ses joueurs entendent plus, a expliqué Mauricio Pochettino. Souvent, c'est même l'effet inverse. La sérénité d'avoir bien préparé un match quand les joueurs savent quoi faire donne de la tranquillité au staff et à l'entraîneur."

Ici, on ne joue pas à la playstation, c'est le foot professionnel

Laisser ses joueurs en autonomie, avec les armes qu'il leur a fournis à l'entraînement, fait partie de la méthode de travail de l'ancien de Tottenham : "Je ne joue pas avec un joystick, a-t-il imagé. Beaucoup de personnes jouent à la maison à Football Manager sur la Playstation. Ici, on ne joue pas à la Playstation, c'est le foot professionnel. On est là toute la semaine pour travailler, entraîner et on est aussi attentifs à ce qu'on peut corriger." a conclu l'Argentin, répondant aux question sur son flegme. Deux écoles se sont clairement opposées sur les bancs de touche au Parc des Princes dimanche soir.

