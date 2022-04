Présent en conférence de presse samedi, Jorge Sampaoli avait évoqué deux incertitudes avant le Classique face au PSG : la présence ou non d'Arkadiusz Milik dans le groupe, et l'identité du titulaire dans les cages phocéennes. Ce dimanche matin, on y voit plus clair. L'attaquant polonais n'est pas dans le groupe olympien pour le choc du soir, même s'il avait repris l'entraînement avec le groupe. Pas une surprise, puisque le technicien argentin s'était dit "pessimiste" à ce sujet, et visait un retour du gaucher plutôt contre Nantes, mercredi soir.

Pour ce qui est du gardien qui défendra les buts marseillais, le doute était total, le flou entretenu . Il l'est désormais un peu moins, puisque Téléfoot indique que l'ancien sélectionneur de l'Argentine a tranché en faveur de Steve Mandanda. Le portier français, monument de l'OM, reste sur une grosse prestation en Ligue Europa Conférence face au PAOK, et vient de boucler trois matches de suite comme titulaire, dont celui contre Montpellier dimanche dernier en Ligue 1 (2-0). Bien que régulier cette saison, Pau Lopez devrait donc payer la belle forme actuelle de son concurrent. Un choix fort.

