Ce jeudi était le jour de la reprise pour Georginio Wijnaldum. Celui qui s'est engagé libre avec le PSG le 1er juillet pour les trois prochaines saisons a rejoint son nouveau club après avoir disputé l'Euro avec les Pays-Bas et pris quelques jours de repos. Le milieu de terrain de 30 ans a découvert les installations parisiennes et en a dit plus sur ses motivations.

"C'est un sentiment fort, je rejoins un grand club, qui compte de grands joueurs dans son effectif, a assuré, dans une interview accordée au site du PSG, celui qui évoluera désormais en compagnie de Neymar, Kylian Mbappé mais aussi Sergio Ramos et Achraf Hakimi, autres recrues parisiennes. Paris est une ville magnifique, avec des supporters incroyables, je le sais parce que j'ai déjà joué contre Paris ici au Parc des Princes. C'est un grand jour pour moi et pour ma famille, parce que nous démarrons une nouvelle aventure".

Je suis un joueur qui veut gagner

Parti libre de Liverpool après cinq saisons glorieuses avec un titre de champion d'Angleterre en 2020 et un sacre en Ligue des champions en 2019, Wijnaldum a expliqué pourquoi son choix pour la suite de sa carrière s'était porté sur le PSG et son nouveau coach a joué un rôle important. "Mauricio Pochettino m'avait déjà approché à l'époque, pour me faire signer à Tottenham, j'avais donc déjà beaucoup échangé avec lui, a-t-il confié. Tout le club m'a fait sentir qu'il me voulait vraiment, ça a beaucoup joué dans ma décision."

L'international néerlandais qui compte 79 sélections s'est encore récemment mis en évidence à l'Euro en signant trois buts et espère apporter tout autant aux vice-champions de France. "Jouer pour l'attaque est une philosophie qui me correspond, et le Paris Saint-Germain est une équipe qui joue ce football là, ce football que j'aime et qui me convient, assure le joueur formé au Feyenoord Rotterdam. J'ai montré dans les clubs par lesquels je suis passé que je suis un joueur qui veut gagner. Je vais essayer d'apporter cette mentalité à l'équipe, et m'intégrer le plus vite possible à l'effectif".

