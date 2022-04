Troyes - Strasbourg : 1-1

Une histoire de penalties. D'abord celui oublié après une sortie rugueuse de Jessy Moulin sur Habib Diallo (50e) puis ceux transformés par ce même attaquant strasbourgeois (55e) puis par Florian Tardieu (85e) après une faute assez grotesque de Lucas Perrin sur Mama Baldé. Strasbourg, qui pouvait revenir un petit point de Rennes et du podium, pourra de nourrir d'énormes regrets au vue du scenario d'un match que le Racing a dominé. L'ESTAC s'en satisfera. Voilà qui lui permet de rester quatre points au-dessus de la place de barragiste.

Ce qu'on en retient : Encore une occasion gâchée par les Alsaciens. Sur les six derniers matches, le Racing a laissé filer six points en fin de rencontre.

Metz - Clermont : 1-1

Mauvaises affaires pour Metz et Clermont qui n'ont pas pu se départager ce dimanche. L'ouverture du score de Nicolas de Préville (24e) n'a pas suffi aux Lorrains après l'expulsion trop précoce d'Ibrahima Niane (40e) après un mauvais geste sur Arial Mendy. Dossou (37e) avait déjà égalisé pour Clermont mais les Auvergnats, même en supériorité numérique, n'ont jamais réussi à prendre les commandes malgré une grosse domination en seconde période. Metz reste lanterne rouge à cinq points de son adversaire, désormais 18e et barragiste. Bref, mauvais week-end pour les deux formations.

Ce qu'on en retient : Un nul, deux perdants.

Nantes - Angers : 1-1

Le SCO peut remercier Anthony Mandrea. Le portier angevin a dégoûté les attaquants nantais pour offrir un point précieux aux siens dans l'opération maintien. Sofiane Boufal a très joliment ouvert la marque en début de rencontre (18e ) mais Khalifa Coulibaly a logiquement permis à des Nantais dominateurs de revenir au score sur une tête décroisée (53e). Pour leur 2000e match dans l'élite, les Canaris ont très nettement mais enregistrent un second nul consécutifs. Ils restents 9es. Angers est quatorzième.

Ce qu'on en retient : Un bon point pour le SCO.

Montpellier - Reims : 0-0

Triste après-midi à La Mosson malgré le retour de Rémy Cabella entré en jeu en seconde période. Après deux défaites de suite chacun, Montpellier et Reims se sont quittés sur un match nul et vierge. Les Héraultais ont poussé mais ont manqué d'idées en attaque. Plus tranchant en contre avec 9 tirs cadrés, Reims est tombé sur un bon Berthaud.

Ce qu'on en retient : Une après-midi sans histoire pour deux clubs qui n'ont plus rien à jouer.

