C'était le match à ne pas perdre et l'AS Saint-Etienne a fait le job dans la course au maintien en Ligue 1. Dans un Geoffroy Guichard chaud bouillant, les Verts ont assuré le minimum face au FC Metz (1-0), dimanche. Un seul but de Bouanga mais aux très grosses conséquences au classement. Avec désormais 25 points, les hommes de Pascal Dupraz remontent provisoirement à la 16e place et ne seront pas relégables à l'issue de cette 27e journée, qu'importe le résultat entre Bordeaux et Troyes, à 15h.

