Tanguy Ndombele pourrait avoir trouvé sa porte de sortie. En délicatesse du côté de Tottenham, le milieu de terrain pourrait rebondir en France, et plus précisément du côté du Paris Saint-Germain, qui lui a déjà fait les yeux doux en 2020. A en croire les informations de The Athletic , le club de la capitale aimerait obtenir le prêt de l'ancien Lyonnais jusqu'à la fin de cette saison 2021-2022.

Pochettino avait fait venir Ndombele à Tottenham

L'international français, encore sous contrat jusqu'au mois de juin 2024, s'entraîne désormais seul et n'a pas été convoqué lors des deux dernières sorties des siens, le 12 janvier dernier contre Chelsea (0-1), en demi-finale retour de la Coupe de la Ligue, puis ce mercredi, sur la pelouse de Leicester (2-3) , à l'occasion de la 17e journée de Premier League.

Lors de l'arrivée de Ndombele à Tottenham à l'été 2019, contre la somme d'environ 66 millions d'euros, l'entraîneur local n'était autre qu'un certain Mauricio Pochettino, qui apprécierait donc toujours autant son ancien petit protégé. The Athletic affirme également que le club de la capitale souhaite ainsi se renforcer au milieu de terrain, et ne serait pas forcément satisfait du rendement de Georginio Wijnaldum, arrivé libre de Liverpool l'été dernier.

Ndombele intéresse-t-il vraiment Paris ? "Le PSG ne vise jamais des joueurs décotés"

A cette même époque, Tanguy Ndombele (91 matches, 10 buts avec les Spurs) avait alors déjà fait savoir qu'il souhaitait partir. Les clubs du Bayern Munich, du Real Madrid et du FC Barcelone avaient alors été cités, sans pour autant que le Tricolore ne puisse obtenir satisfaction.

