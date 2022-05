Le monde d'après. Reléguée en Ligue 2, dimanche, après sa défaite face à l'AJ Auxerre en finale des barrages (1-1, 4-5 t.a.b), l'ASSE se prépare à découvrir une toute nouvelle réalité la saison prochaine. Pas vraiment celle rêvée et espérée, mais les Verts ne vont pas vraiment avoir le choix. En attendant, plusieurs équations à résoudre, dont celle plutôt délicate concernant la vente du club.

Dans quelque temps, nous annoncerons une nouvelle importante concernant l’avenir du club et le nôtre", ont d'ailleurs promis les actionnaires dimanche soir dans un communiqué. Toutefois, selon ", ont d'ailleurs promis les actionnaires dimanche soir dans un communiqué. Toutefois, selon L'Equipe , le possible rachat du club de la part de la Bolt Football Holdings aurait pris du plomb dans l'aile. En effet, David Blitzer, son propriétaire américain, aurait des doutes. Et ce n'est pas tant pour la descente, mais plutôt pour les violences qui ont ébranlé l'après-match.

Battles visé pour le banc, mais...

une en Ligue 1 de 100 millions d'euros (dont 38 millions d'euros pour racheter les parts sociales), l'autre en L2 de 80 millions d'euros (dont 19 millions d'euros pour les parts)." D'après le quotidien , deux offres étaient sur la table de la part de Blitzer et Josh Harris, un autre milliardaire américain : "

Du côté du banc, où Pascal Dupraz se verra signifier son départ dans les prochaines heures, Laurent Batlles reste la priorité.

Libre de tout contrat, l'ancien entraîneur de l'ESTAC ne semble toutefois pas emballé par la perspective de rejoindre l'ASSE et revivre une nouvelle vente en plein cours de saison. De plus, il disposerait de plusieurs offres en Ligue 1. Assez pour le convaincre de dire non aux Verts ? Michel Der Zakarian (Brest) et de Sabri Lamouchi (libre) pourraient être des solutions de repli.

