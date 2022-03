Début janvier, Dani Alves avait lancé un appel du pied à Lionel Messi pour le faire revenir à Barcelone. Jeudi, la nouvelle recrue de 38 ans des Blaugrana s'est confiée à ESPN et a évoqué la situation de La Pulga avec le PSG. Pour le Brésilien, le septuple Ballon d'Or "" avec l'actuel leader de Ligue 1. "(ndlr : Barcelone)", a d'abord déclaré Dani Alves.

Depuis son arrivée l'été dernier, Lionel Messi a marqué sept buts et délivré onze passes décisives, toutes compétitions confondues. Alors que les supporters parisiens et les observateurs en attendent plus d'un septuple Ballon d'Or,révélait mercredi que l'Argentin était décidé à rester au PSG . Le joueur de 34 ans est actuellement sous contrat avec le club de la capitale jusqu'en juin 2023 avec une saison supplémentaire en option.