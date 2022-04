C'est un match totalement fou qui a soulevé les foules Stade du Moustoir ! Dans un match à grand enjeu car important pour le maintien, Lorient a totalement renversé une équipe de Saint-Etienne pourtant dominatrice aux premiers abords (6-2). Un match au scénario irréel qui enfonce un peu plus les Verts dans le rouge tandis que les Merlus sortent la tête de l'eau.

Il fallait être fou pour prévoir une telle soirée. Bousculés par des Stéphanois plutôt habiles, les Lorientais n'ont rien lâchés. Menés 2-0, les hôtes de la rencontre ont finalement relevé la tête, enchainant les occasions pour finalement renverser une équipe de Saint-Etienne totalement éteinte pendant une trop longue période.

Très rapidement pourtant, les Verts ont dominé. Dès la 4e minute, Denis Bouanga a parfaitement repris de la tête un superbe centre de Timothée Kolodziejzcak. Malgré ce but, Lorient a tenté à de nombreuses reprises, marquant même par le biais d'Ibrahima Koné, finalement signalé hors-jeu (20e). Un premier coup sur la tête suivi une minute plus tard d'un second but stéphanois d'Arnaud Nordin, particulièrement inspiré sur cette action (22e).

2-2 à la pause

Si on a longtemps cru à une déroute lorientaise, la réussite a finalement changé de camp. Avant la mi-temps les Merlus sont parvenus à égaliser grâce à un pénalty de Terem Moffi (42e) puis un but accordé cette fois-ci à Koné sur une frappe du bout du pied. Un retournement de situation qui n'en connaitra pas d'autres dans ce match.

Très longtemps à la dérive, les Stéphanois ont finalement coulé en seconde période. Sur une passe exceptionnelle de Laurienté, Enzo Le Fée a finalement permis à Lorient de passer devant (61e). Début de la décadence pour Sainté qui va ensuite encaisser un second but de Koné (65e), juste avant qu'Yvan Neyou, entré en jeu quelques minutes auparavant pour les Verts, soit expulsé pour un deuxième carton jaune.

Comme si ce n'était pas assez, Moffi et Boisgard ont ensuite alourdi la marque pour finalement l'emporter 6-2 dans un Stade du Moustoir en ébullition. Lorient réalise une excellente opération avec cette victoire puisque le club obtient trois points précieux pour le maintien tandis que Saint-Etienne continue de s'enfoncer dans les profondeurs du classement.

