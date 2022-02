Pourquoi ils sont nommés

Kylian Mbappé (PSG) : deux buts et un régal d’offrande pour Danilo. Il a remis le PSG sur les rails avant de porter l'estocade aux Verts (3-1). Il est tout simplement injouable en ce moment.

Walter Benitez (Nice) : grand match du portier du Gym face à Strasbourg (0-0), qui aura réussi à garder sa cage inviolée alors que son équipe a terminé la rencontre à neuf contre onze, après les exclusions de Danté et Kluivert.

Martin Terrier (Rennes) : l'ancien Lyonnais a grandement contribué au festival offensif des Bretons sur la pelouse du MHSC vendredi soir (2-4). Il est récompensé par un but en tout début de partie et provoque le penalty obtenu en deuxième période.

Kylian Mbappé a reçu une superbe ovation à sa sortie face à Saint-Etienne Crédit: Imago

Predrag Rajkovic (Reims) : si Reims s'est imposé en fin de match face à Monaco (2-1), les hommes d'Oscar Garcia le doivent aussi à leur gardien qui a su maintenir les Rémois à flot face aux -nombreux- assauts des Monégasques.

Laurent Abergel (Lorient) : très actif dans l’entrejeu, le natif de Marseille a livré une copie très sérieuse sur la pelouse de Brest. C’est lui qui offre la passe décisive d’un très joli extérieur du pied à Koné pour le but de la victoire (la première à l'extérieur depuis un an et demi !).

Josuha Guilavogui (Bordeaux) : arrivé cet hiver, il est déjà le capitaine des Girondins et on comprend pourquoi. Très concerné dès le coup d’envoi face à Clermont (1-1), c’est lui qui ouvre le score d’une tête rageuse au quart d’heure de jeu. Des plus précieux à la récupération également.

Joshua Guilavogui vient célébrer son but avec son coéquipier Ignatenko lors de Clermont - Bordeaux en Ligue 1 Crédit: Getty Images

Jonathan Clauss (Lens) : Dans le dur pendant la première heure de jeu à Angers, le piston sang et or est à l’origine de l’égalisation lensoise et offre même la victoire aux siens d’un centre-tir lobé.

Nicolas Pallois (Nantes) : Le patron de la défense des Canaris, c’est lui. Par son impact physique et ses choix judicieux à la relance, le Nantais a su parfaitement contenir Boulaya dans son couloir.

Adil Rami (Troyes) : Face à l'OM (1-1), le champion du monde a montré qu'il avait de (très) beaux restes. 8 ballons récupérés, un bel impact dans les duels, parfois un excès d'engagement. Rami a prouvé qu'il n'était pas qu'un simple leader de vestiaire.

Leo Jardim (LOSC) : Six arrêts, un troisième clean-sheet consécutif : le portier lillois a vécu une belle soirée au Parc OL (0-1). Il peut néanmoins remercier Clément Turpin, car son dégagement raté en fin de match aurait pu (dû ?) coûter un but à son équipe.

QUI EST LE MEILLEUR JOUEUR DE LA 26E JOURNÉE ? Kylian Mbappé (PSG) Walter Benitez (Nice) Martin Terrier (Rennes) Predrag Rajkovic (Reims) Laurent Abergel (Lorient) Josuha Guilavoqui (Bordeaux) Jonathan Clauss (Lens) Nicolas Pallois (Nantes) Adil Rami (Troyes) Leo Jardim (Lille)

Le Top 10 du classement général :

1. Kylian Mbappé (PSG) 76 points

2. Dimitri Payet (OM) 51 points

3. Téji Savanier (Montpellier) 46 points

4. Amine Gouiri (Nice) 43 points

5. Anthony Lopes (OL) 41 points

6. Lucas Paqueta (OL), Wissam Ben Yedder (Monaco) points

8. Bamba Dieng (OM) 35 points

9. Wahbi Khazri (Saint-Etienne) 33 points

10. Achraf Hakimi (PSG), Jonathan David (Lille) 30 points

Qui succèdera à Kylian Mbappé ? La saison dernière, vous avez élu l’attaquant parisien meilleur joueur de Ligue 1, et le champion du monde remet son titre en jeu. Avec toujours la même notation pour cet exercice 2021-2022 : l’intégralité des joueurs sélectionnés empoche des points (15 points pour le 1er, 10 pour le 2e, 8 pour le 3e, 7 pour le 4e, 6 pour le 5e, 5 pour le 6e, 4 pour le 7e, 3 pour le 8e, 2 pour le 9e, 1 pour le 10e) à chaque journée de Championnat.

