On a encore envie de se pincer pour y croire. C'est pourtant bien réel. Lionel Messi va être parisien. Le recordman absolu avec ses six Ballons d'Or. L'homme aux 35 titres et 672 buts avec le Barça. Le meilleur joueur du monde, peut-être de l'histoire. Il va débarquer en Ligue 1. L'Argentin de 34 ans a définitivement quitté le FC Barcelone, son club de toujours. PSG va pourtant le faire sien et l'annoncer à la face du monde d'ici peu. Une conférence de presse est d'ailleurs annoncée mercredi à 11 heures. C'est le plus grand séisme jamais enregistré sur la planète du mercato.

Personne n'imaginait voir Messi jouer un jour dans un autre club que le Barça. Il l'avait rejoint à l'âge de 13 ans, il y a connu l'une des carrières les plus glorieuses de l'histoire du football. Il était prêt à réduire son salaire de moitié pour prolonger un contrat qui a expiré en juin dernier… Mais cela n'a pas suffi. La situation financière catastrophique du club catalan et les règles plus strictes sur les salaires en Liga ont rendu l'inimaginable possible. Son départ des Blaugranas, annoncé dans un communiqué jeudi dernier en début de soirée, a été définitivement acté par Joan Laporta, le président barcelonais, vendredi matin.

C'est en partie ce qui rend ce transfert si exceptionnel. D'ordinaire, les négociations prennent des semaines, voire des mois pour un joueur de ce calibre. Celui-ci est hors catégorie. Des rumeurs, il y en a eu depuis des années. Mais il n'a finalement fallu que quelques jours au PSG pour rafler la mise. Signer l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire en un éclair, c'est l'un des tours de force réussi par les dirigeants parisiens. Avoir réussi à l'attirer dans la capitale sans débourser le moindre euro en indemnité de transfert en est un autre. Messi gratuit, c'est tout simplement surréaliste.

Toujours au-dessus du lot

Enfin, il ne l'est pas totalement. Le PSG lui a offert un pont d'or pour le convaincre d'exporter son talent en France. Un salaire annuel net entre 35 et 40 millions d'euros, selon plusieurs médias, qui fait de l'Argentin le joueur le mieux payé du club parisien devant Neymar. De quoi atténuer un peu la tristesse d'un Messi inconsolable au moment de faire ses adieux au Barça dimanche devant la presse. De quoi, aussi, vaincre une concurrence finalement moins féroce qu'attendue pour signer la star argentine. Le Manchester City de Josep Guardiola s'est rapidement retiré d'une course à laquelle Chelsea n'a pas vraiment participé.

Le phénomène a pu surprendre. Même si Messi a 34 ans, il est toujours au-dessus du lot. Il reste sur une saison encore éblouissante avec le FC Barcelone, où il a signé 38 buts et 14 passes décisives en 47 matches toutes compétitions confondues. L'Argentin vient aussi de porter sa sélection jusqu'au sacre en Copa América, le premier pour l'Albiceleste depuis 1993. Il courait depuis longtemps après ce premier titre en équipe nationale. C'est peu de dire qu'il y a grandement participé avec un tournoi de haute volée. Ses performances n'ont fait que confirmer sa faculté à évoluer à un niveau exceptionnel sur la durée, et malgré son âge avancé.

C'est maintenant le PSG qui va en profiter. Son mercato était déjà XXL avec les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Il a pris une dimension encore plus impressionnante avec l'arrivée de Messi. L'Argentin va former un trio d'attaque à rendre fou avec Kylian Mbappé et Neymar. Le PSG avait déjà signé l'autre transfert du siècle avec le Brésilien recruté au bout d'un feuilleton rocambolesque pour 222 millions d'euros en 2017. Celui de Messi s'est fait en un claquement de doigt ou presque. Mais il n'est certainement pas moins retentissant.

