Cela fait désormais peu de doutes. Ces dernières heures, Christophe Galtier est devenu le grand favori pour succéder à Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. Le club parisien a officiellement contacté l'OGC Nice pour lui chiper son entraîneur et la piste Zidane semble désormais au point mort. Alors, Galtier est-il un bon choix ? C'est la question soulevée ce vendredi dans le FC Stream Team avec Maxime Dupuis et Cyril Morin, dont l'intégralité est disponible en podcast. Et nos deux journalistes sont plutôt enthousiastes.