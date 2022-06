L'axe Barça-OM va-t-il encore être utilisé sur ce mercato ? Après avoir signé Konrad de la Fuente en provenance du géant catalan l'été dernier, l'Olympique de Marseille est lié à plusieurs joueurs du FC Barcelone. Pjanic, Nico Gonzalez… Et dernièrement le Français Clément Lenglet. A 27 ans, le défenseur est en difficulté en Espagne, et pourrait faire l'objet d'une offre de prêt des Phocéens, qui serait salvatrice tant pour le joueur que pour le club olympien.

rêverait" de faire signer l'ancien joueur de Nancy à Marseille. Avec le retour à venir de William Saliba, meilleur espoir de Ligue 1 2021-2022 et meilleur défenseur marseillais de la saison, du côté d'Arsenal, il va en effet falloir à Pablo Longoria et à son staff repenser la défense marseillaise, notamment en vue de la Ligue des champions. C'est le média catalan Sport qui a sorti cette info vendredi après-midi, expliquant que Jorge Sampaoli "" de faire signer l'ancien joueur de Nancy à Marseille. Avec le retour à venir de William Saliba, meilleur espoir de Ligue 1 2021-2022 et meilleur défenseur marseillais de la saison, du côté d'Arsenal, il va en effet falloir à Pablo Longoria et à son staff repenser la défense marseillaise, notamment en vue de la Ligue des champions.

Retrouver son statut avec les Bleus

La C1, justement, Clément Lenglet la connaît. Fort de ses 43 matches dans la plus prestigieuse des compétitions, l'international tricolore pourrait apporter son expérience à un effectif pour qui cette dernière sera majoritairement une grande découverte ou un dur rappel de la courte campagne de 2020. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le nouvellement nommé Javier Ribalta aurait d'ores et déjà mis son réseau en place pour tenter de convaincre le Barça de céder son joueur, et ainsi signer "sa" première recrue avec l'OM.

Car Lenglet tient le profil idéal pour Marseille à bien des égards. Outre son vécu solide en C1, l'ancien capitaine de l'ASNL a aussi une réelle expérience du championnat de France et de ses exigences, et surtout une volonté de relancer une carrière aujourd'hui à l'arrêt après une évolution express, qui l'a vu passer de la Ligue 2 au dernier carré de la Ligue des Champions et à une place de titulaire avec les Bleus en moins de trois ans.

Pour retrouver tout cela et son niveau qui n'a pas pu disparaître, le gaucher sait que son avenir doit passer par un changement d'air. Xavi, qui ne l'a titularisé qu'à trois reprises en championnat, ne compterait pas sur lui pour la saison prochaine et lui aurait suggéré un départ. Avec un contrat jusqu'en 2026, Lenglet est aujourd'hui estimé à 12 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. Le Barça l'avait recruté en 2018 à Séville pour 36 millions d'euros, soit le triple.

Clément Lenglet (France) célèbre son but contre Andorre pour le compte des éliminatoires de l'Euro 2020 Crédit: Getty Images

Sampaoli, le coach qui l'a fait grandir

A Marseille, l'ancien Nancéien retrouverait aussi Jorge Sampaoli, l'entraîneur qui l'a fait passer un cap phénoménal avec le club andalou en 2017-2018, qui le connaît et qui l'apprécie. La volonté de se relancer associée à la confiance qui pourrait revenir dans son pays et avec un coach qui l'a fait évoluer à son meilleur niveau sont autant d'atouts sur lesquels l'OM doit appuyer pour tenter de convaincre le joueur.

Mais il faudra aussi régler quelques détails logistiques pour Longoria et Ribalta. Avec encore quatre ans de contrat en Catalogne, seule une offre de prêt d'un an devrait déboucher sur un accord entre les deux clubs. Malgré les bonnes relations entre Marseille et le Barça qui devraient aider le dossier, le salaire de l'international français pourrait aussi poser problème. Avec plus de cinq millions annuels, il faudra réussir à convaincre les Blaugrana de prendre en charge une partie de son salaire. Si le dossier semble idéal sur le papier, il n'en reste pas moins de l'ordre du très lointain pour le moment.

