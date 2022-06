Plus qu'un message, c'est une véritable déclaration d'amour. Sous contrat avec l'OM jusqu'en juin 2024, Dimitri Payet compte bien honorer son engagement. Et peut-être même encore plus. En effet, malgré les rumeurs d'un possible intérêt des Tigres de Monterrey (Mexique), le capitaine marseillais ne se voit pas quitter la Canebière. Ni maintenant, ni plus tard.

"Tous les matins quand je me réveille, je sors de ma chambre, je passe devant ce cadre (un maillot où est inscrit "Marseillais à vie", ndlr) et même si des fois il y a des douleurs à droite, à gauche, de la fatigue et le moral pas au top, quand je vois ce cadre, cela me donne la force de me battre chaque jour pour continuer à être meilleur et je me dis que j’ai fait le meilleur choix de ma carrière en signant à vie dans ce club, dans mon club", a confié l'international français sur Instagram.

J'aime ce club

"Alors une dernière fois, pour ceux qui n’ont pas bien compris ou pour ceux qui en doutent encore : 'Je suis 'Marseillais À Vie', a-t-il rappelé. Je jouerai ici jusqu’à ma dernière force, je finirai ma carrière dans ce club parce que j’aime ce club et que je m’y sens comme chez moi. Et ce que je vis ici, je ne le retrouverai nulle part ailleurs. Allez L’OM."

Si la presse mexicaine évoquait donc un transfert aux Tigres, où jouent actuellement André-Pierre Gignac et Florian Thauvin, Dimitri Payet ne compte pas rejoindre ses anciens coéquipiers. Pour lui, l'avenir est à l'OM.

