"Dieu seul le sait." Alors que Lionel Messi a dribblé la cohue des supporters parisiens présents au Bourget ou aux abords du Parc des Princes ce lundi, l'effectif du PSG attend patiemment les avancées du dossier. Un temps annoncée pour ce lundi, la signature de l'Argentin attendra encore un peu. Il n'était en tout cas pas dans la capitale française, mais plutôt en famille autour de la piscine à Barcelone pendant que les fans trépignent. Dans ce jeu du chat et de la souris, la Pulga fait au moins des heureux au sein de son futur vestiaire.

Autre recrue de l'été, Gianluigi Donnarumma n'a ainsi pris que de légères pincettes et ne s'est pas embarrassé du conditionnel. La gardien Italien, interrogé par Sky Italia, a étalé sa joie quant à la perspective d'une réunion avec l'ancien joueur du FC Barcelone. "C'est un très grand joueur, le meilleur du monde. J'ai hâte et je suis heureux de l'avoir dans l'équipe" a assuré le champion d'Europe avec l'Italie cet été. L'ex portier de l'AC Milan, a toutefois précisé être heureux "si Messi arrive", comme pour garder une part de mystère.

Le mystère, Neymar lui, l'a préservé encore un peu. Dans une séquence improbable à la Sky allemande, le Brésilien se voit interrogé par son coéquipier Thilo Kehrer, l'objet initial d'une interview. Alors que le défenseur demande en appel visio à son coéquipier s'il a des infos, le Brésilien ne peut réprimer un large sourire. "J'espère ! Dieu seul le sait" s'amuse Neymar, alors que Kehrer réenchérit, "j'espère aussi". "C'est bien pour nous s'il vient. C'est très bien" poursuit l'international allemand. Pas de dates, ni de rendez-vous pris. Mais l'excitation se fait palpable dans les rangs parisiens.

Messi à Barcelone… ou à Ibiza

Comme depuis 48 heures, les médias sont eux aussi sans dessus-dessous, à la traque des intentions du clan Messi. L'Equipe clame que l'attaquant pourrait se rendre à Ibiza dans le cadre d'une " réunion de négociations" et ainsi rencontrer les dirigeants du PSG. RMC Sport et son journaliste Loïc Tanzi rétorque pour sa part que non, l'Argentin n'a pas l'intention de bouger de Barcelone comme l'assurent "certains proches" du joueur.

Une chose est néanmoins certaine : le dossier est peut-être brûlant, mais il n'est pas encore ficelé.

