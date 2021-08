Leonardo a beau avoir ouvert la porte, le Real Madrid ne pourra pas s'y engouffrer aussi facilement. Alors que le feuilleton autour de l'avenir de Kylian Mbappé bat actuellement son plein, le directeur sportif brésilien, qui n'a pas écarté un possible départ de l'international français ce mercredi dans un entretien accordé à l'AFP , ne compte toutefois pas le faire à n'importe quel prix. Peu importe si le contrat de Mbappé expire dans un an.

Une somme presque similaire à celle du transfert de Neymar

Une manière pour Paris de ne pas perdre la face et de ne pas brader le joueur qu’il souhaitait conserver", écrit le quotidien francilien. De son côté, Manchester City resterait attentif à l'évolution de ce dossier. Ainsi, selon les informations du Parisien , le PSG espère récupérer au moins 220 millions d'euros pour son champion du monde, dont 35 millions reviendraient alors à l'AS Monaco. Une somme, évidemment, qui se rapproche de celle débourser pour Neymar en 2017. "", écrit le quotidien francilien. De son côté, Manchester City resterait attentif à l'évolution de ce dossier.

"On considère l’offre (du Real Madrid) comme très loin de ce que Kylian représente aujourd’hui, confiait Leonardo ce mercredi. Elle n’est pas suffisante (...) Avec Kylian, on a beaucoup parlé, il nous a toujours dit les mêmes choses. Il a toujours promis qu’il ne partirait pas libre du club. C’est toujours ce qu’il nous a dit. Je ne prépare rien sur le marché pour l’instant. Il a un contrat d’un an, on veut le prolonger. On n’a jamais pensé à un plan B."

Kylian Mbappé lors de PSG-Strasbourg. Crédit: Getty Images

