Jones, chez les Red Devils depuis 2011 et avec lesquels il a tout gagné ou presque, n'a disputé qu'une seule rencontre en deux ans. Le défenseur anglais est en manque cruel de temps de jeu, alors que selon Fabrizio Romano, un de ses concurrents au poste Eric Bailly ne partira pas cet hiver. Un départ pour la Ligue 1 pourrait donc se concrétiser.

Au lendemain de l'arrivée de Marcelo , et alors que Laurent Koscielny quitte le club, les Girondins ont donc un faible pour les défenseurs centraux expérimentés en cette fin de mercato. Phil Jones a 29 ans, et compte 27 sélections avec l'équipe nationale anglaise. Formé à Blackburn, il n'a connu que son club d'origine et Manchester United en carrière. Un potentiel départ pour Bordeaux réside désormais dans l'aval ou non donné par le coach de Manxhester United Ralf Rangnick. Si ce transfert se confirme, Bordeaux aura considérablement densifié sa charnière centrale en l'espace de quelques jours. Les Girondins auront aussi offert aux fans de football un transfert des plus cocaces dans ce mercato d'hiver.