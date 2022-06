En attendant le très probable retour d'Alexandre Lacazette , l'Olympique Lyonnais, toujours très attaché à ses joueurs formés au club, a annoncé la prolongation de l'un d'entre eux ce mardi soir. Et pas n'importe lequel. Dans un communiqué officiel, les Gones ont en effet confirmé la prolongation d'Anthony Lopes, en fin de contrat dans un an.

Des records dans le viseur

"L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer la prolongation de contrat de son gardien de but, international portugais, Anthony Lopes pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2025, plus une année en option", indique l'OL. En dix années, l'international portugais a disputé 419 rencontres avec son club formateur, devenant ainsi le 6ème joueur le plus capé de l’histoire. Il vise désormais deux gardiens mythiques de l'OL : Yves Chauveau (490) et Grégory Coupet (519).

"Après le retour de Rémy Riou, et les prolongations successives de Castello Lukeba, Bradley Barcola et Maxence Caqueret, l’OL est ravi de pouvoir continuer l’aventure avec Anthony Lopes et se félicite de l’attachement de ses joueurs formés au club, désireux de porter haut et fort le projet lyonnais", conclut le communiqué.

Anthony Lopes (Lyon) face à Rennes. / Ligue 1 Crédit: Imago

