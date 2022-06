Ce n'est plus qu'une question de temps. Et pour les plus impatiens, on pourrait même parler de quelques heures. Selon les informations de l'AFP, qui cite une source proche de l'OL, Alexandre Lacazette passe sa visite médicale ce mercredi à Lyon en vue de son retour. Le club rhodanien a d'ailleurs annoncé la tenue d'une conférence de presse jeudi matin dans le but d'officialiser le come-back de son ancien avant-centre transféré en 2017 à Arsenal pour 53 millions d'euros.

En fin de contrat, Lacazette va s'engager libre à l'OL. Avec les Gunners, l'internatonal français (16 sélections) a disputé 206 matches pour 71 buts dont 36 rencontres cette saison pour 6 buts et huit passes décisives. Natif de Lyon, "Laca" a été formé à l'OL où il est arrivé en 2003 et où il a débuté en professionnel à partir de 2010 sous l'ère Claude Puel, inscrivant un total de 129 buts en 275 matches. Il a notamment été le premier buteur dans le nouveau stade de l'OL à Décines-Charpieu.

En coulisses, l'OL serait d'ailleurs en passe d'être racheté par Foster Gillett , le fils de George Gillett (ancien propriétaire de Liverpool de 2007 à 2010).

