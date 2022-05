Voilà qui devrait encore accentuer les tensions entre les clubs espagnols et le Paris Saint-Germain. Quelques jours seulement après avoir obtenu la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, le champion de France serait également en pole pour accueillir Ousmane Dembélé. D'après plusieurs médias espagnols, dont AS , l'ailier n'aurait pas trouvé d'accord avec le FC Barcelone pour étendre son bail au-delà du 30 juin. Il devrait donc quitter la Catalogne. Et aurait d'ores et déjà été séduit par le PSG.