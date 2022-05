Ad

L'officialisation de l'arrivée de Luis Campos et du départ de Leonardo seraient imminentes. Selon RMC , l'intronisation du directeur sportif n'est qu'une "question de formalité". Elle pourrait éventuellement être annoncée lundi par le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, qui doit tenir à 15h une conférence de presse en compagnie de Kylian Mbappé dans l'auditorium du Parc des Princes.

Campos, 57 ans, s'est fait un nom en France. D'abord à l'AS Monaco, dont il a été le directeur sportif entre 2013 et 2016. Le Portugais a été le grand architecte de l'effectif monégasque sacré champion de France en 2017. Il y avait notamment côtoyé Mbappé. L'Equipe rappelle que Campos a joué un rôle important dans la signature du premier contrat pro de l'attaquant français à l'ASM, et qu'il est depuis resté très proche du joueur et de sa famille. Mbappé ne serait ainsi pas étranger à l'arrivée au PSG de Campos, qui a également œuvré à Lille entre 2017 et 2020 et contribué à la construction de l'effectif sacré champion de France en 2021.

Trouver un coach n'est pas le seul enjeu

L'arrivée annoncée de Campos sonnerait le coup d'envoi d'une révolution estivale au PSG. Après celui de Leonardo, le départ de Mauricio Pochettino devrait suivre. Le technicien argentin, arrivé à Paris il y a un an et demi, n'a pas convaincu malgré le titre de champion de France. Le nom de Zinedine Zidane est revenu régulièrement parmi les successeurs potentiels de l'Argentin. Mais selon France Bleu, la venue de Campos hypothèquerait les chances de voir ZZ s'asseoir sur le banc du PSG, car le technicien français souhaiterait avoir "les pleins pouvoirs sur le recrutement." Téléfoot a de son côté annoncé dimanche que le technicien français ne viendra pas.

Ce n'est pas le seul obstacle pour la piste Zidane, qui regarde aussi du côté de l'équipe de France avec l'éventualité de succéder à Didier Deschamps après la Coupe du monde au Qatar, si le sélectionneur tricolore venait à quitter son poste. D'autres noms ont été avancés par différents médias, d'Antonio Conte à Thiago Motta en passant par Joachim Löw, Christophe Galtier, Sergio Conceiçao ou Ruben Amorim. Identifier rapidement le prochain coach du PSG sera la priorité de Campos si son arrivée se confirme, même si son rôle dépasserait le simple cadre de l'équipe première.

Dans un deuxième temps viendra la question de l'effectif. Et notamment des départs, un domaine dans lequel Leonardo ne s'est pas vraiment illustré depuis son retour au club en 2019. Dégraisser un groupe pléthorique sera l'un des enjeux majeurs de l'été du PSG. Même s'il doit aussi se renforcer dans certains secteurs, et notamment au milieu de terrain. La piste menant à l'international français Aurélien Tchouameni, également suivi par le… Real Madrid, est régulièrement évoquée. En attaque, Paris s'intéresserait à Ousmane Dembélé, en fin de contrat au Barça et proche de Mbappé, pour compenser le départ d'Angel Di Maria.

