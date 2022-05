La révolution est en marche au PSG ! Alors que Kylian Mbappé est sur le point de prolonger son contrat et de tourner ainsi le dos au Real Madrid , la direction parisienne travaille déjà sur un nouvel organigramme.etannoncent ce samedi que l'entraîneur Mauricio Pochettino serait sur le point de quitter le club, un an et demi après son arrivée. Le technicien argentin ne serait pas le seul à plier bagages. Leonardo, qui occupe le poste de directeur sportif, est lui aussi sur le départ.