J’étais très content, très heureux que Kylian ait décidé de rester" a assuré le Brésilien, au micro de Canal + dimanche. Et bien que les deux hommes se côtoient sous les couleurs parisiennes depuis 2017 et qu'ils se sont toujours montrés plus ou moins proches, le secret de la prolongation du Bondynois était bien gardé. "Je parle beaucoup avec Kylian. J’avoue que je n’étais pas au courant jusqu’au dernier moment. Je l’ai su un jour avant l’annonce" a confié Neymar. Alors même qu'il se dit que le PSG ne retiendrait pas Neymar en cas d'offre et que Kylian Mbappé ne serait pas opposé à son départ, le numéro 10 du PSG s'est montré ravi de la prolongation de son coéquipier français pour les trois prochaines saisons, officialisée le 21 mai. "" a assuré le Brésilien, au micro dedimanche. Et bien que les deux hommes se côtoient sous les couleurs parisiennes depuis 2017 et qu'ils se sont toujours montrés plus ou moins proches, le secret de la prolongation du Bondynois était bien gardé. "" a confié Neymar.

Plus que son bonheur personnel, l'international brésilien a fait valoir la logique du choix de Mbappé : "Le projet du PSG est ce qu’il faut pour sa carrière. Pour sa carrière, c’est une bonne chose de rester quelques années de plus au PSG, tenter de remporter une Ligue des champions dans son pays, dans l’équipe de sa ville. Donc je pense que c’est le bon choix".

Et même si son envie d'aller au Real Madrid reste probablement dans un coin de la tête de l'international tricolore, rien de problématique aux yeux du joueur le plus cher de l'histoire. "Peut-être qu’il voudra changer d’air et jouer dans une autre équipe dans le futur, mais je pense que sa décision de rester est la bonne. Avoir des joueurs comme Kylian dans l’équipe, c’est toujours très important."

