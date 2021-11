La honte, le ridicule. Il y aura le choix des adjectifs pour qualifier le triste spectacle proposé au Groupama Stadium dimanche soir. Après l'interruption de la rencontre – au bout de trois minutes - pour un jet de bouteille sur la tête de Dimitri Payet, après la vraie-fausse reprise de cette dernière et les insultes plus intelligentes les unes que les autres en tribunes, c'est la guerre des communiqués qui s'est lancée. Pas entre les deux clubs. Mais entre la Ligue et la Préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône.

"Suite à l’interruption provisoire du match OL - OM, une cellule de crise a rassemblé les autorités, les clubs et les arbitres. Contrairement à ce que certaines rumeurs laissent entendre, la décision de reprise du match n’appartient pas au préfet. Elle appartient au seul arbitre", a d'abord écrit la Préfecture sur Twitter, à 22h. Avant la réponse de la LFP, une vingtaine de minutes plus tard.

Ad

Ligue 1 Deux heures de discussions, un flou total et, finalement, OL-OM définitivement arrêté IL Y A UNE HEURE

Ces incidents répétés détruisent l'image du championnat de France

"La LFP condamne fermement la violente agression dont a été victime Dimitri Payet lors de la rencontre Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille. Suite à cette lâche agression, Dimitri Payet a été également la cible d’insultes à caractère discriminatoire, peut-on d'abord lire dans le communiqué de cette dernière. Malgré la fermeté des décisions de la Commission de Discipline de la LFP depuis le début de la saison (retrait de points, match à huis-clos, fermeture de tribune) et le travail mené avec les autorités gouvernementales pour sanctionner plus efficacement les individus violents dans les stades, ces nouveaux graves incidents rappellent que la sécurité des matchs est de la responsabilité du club recevant et des autorités locales, à qui il appartient en dernier ressort de la reprise ou de l’arrêt définitif de la rencontre. La Ligue regrette dans ces conditions la décision de reprise de la rencontre Olympique Lyonnais - Olympique de Marseille par le Préfet de région comme c’était déjà le cas pour AS Saint-Etienne – Angers SCO".

Chacun se rejette donc la faute, avec comme cerise sur le gâteau une nouvelle réponse de la Préfecture dans la foulée. En attendant de voir à quel point cette triste soirée marquera un tournant dans l'histoire du championnat de France et de sa relation avec ses tribunes. Des premiers éléments de réponse devraient intervenir très rapidement. "A l’heure où la Ligue 1 Uber Eats connaît une attractivité retrouvée sur les terrains, ces graves incidents répétés détruisent l’image du championnat en France et à l’international. Après ces nouveaux faits extrêmement graves, la Commission de Discipline de la LFP se réunira en urgence dès demain", peut-on en effet lire. Les prochaines heures s'annoncent agitées.

Ligue 1 3'58" après le début du choc OL-OM : Payet reçoit une bouteille sur la tête et s'effondre IL Y A 2 HEURES