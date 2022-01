Pape Gueye va pouvoir continuer à exercer son métier de footballeur. Suspendu quatre mois par la Chambre de résolution des litiges de la FIFA dans le litige qui oppose l'OM et Watford pour son transfert, l'international sénégalais a vu le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) suspendre cette sanction le temps de l'appel, comme confirmé par l'AFP. Dans le cas échéant, il pourrait alors continuer son aventure à la CAN avec sa sélection, et ainsi disputer le match face au Malawi mardi.

"Le Club et son joueur entendent faire appel devant le Tribunal Arbitral du Sport afin que soient reconnus tant le bien-fondé de leur positions, que l’absence de tous reproches qui auraient pu leur être, à tort, imputés, avait d'ores et déjà prévenu l'OM dans son communiqué samedi. Dans l’attente d’une décision définitive, un demande de suspension de toutes sanctions sportives a été déposée afin de préserver leurs intérêts".

Sanctionné d'une interdiction de recruter pendant un an et une amende de 2,5 millions d'euros , l'OM va également faire appel de cette sanction devant le TAS. Avec bon espoir qu'il soit reçu et que la sanction soit donc suspendue, tout comme pour son joueur.

