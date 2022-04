Et dire que c'est encore un club jeune. Mais il est déjà au sommet du football français au palmarès des compétitions nationales. Le PSG était déjà le club le plus titré en Coupe de France avec ses 14 sacres (1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004, 2006, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2020). Il l'était aussi en Coupe de la Ligue, disparue en 2020, avec 9 titres (1995, 1998, 2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020). Il l'était également au Trophée des champions, remporté à dix reprises (1995, 1998, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020).

Il ne lui manquait que le championnat. C'est désormais chose faite depuis s on nul contre Lens samedi au Parc des Princes (1-1) . Paris figure maintenant aussi en tête du palmarès de cette épreuve. Il y a rejoint Saint-Etienne avec son 10e sacre , acquis après ceux de 1986, 1994, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020. Ce 23 avril 2022 a vu le PSG écrire une page des plus glorieuses de son histoire en devenant le club le plus titré dans chaque compétition de l'élite française. Alors qu'il n'avait pas encore ouvert son compteur il y a 41 ans, quand Saint-Etienne avait remporté son 10e titre de champion de France.