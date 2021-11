Le Paris Saint-Germain doit toujours vivre sans Lionel Messi. Déjà absent à Leipzig mercredi en Ligue des champions (2-2), l'Argentin fera une nouvelle fois défaut au PSG samedi à Bordeaux, lors de la 13e journée de Ligue 1. "Il ne sera pas disponible", a indiqué l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino vendredi, en conférence de presse de veille de match. Lionel Messi souffre toujours de douleurs au genou et d'une gêne aux ischio-jambiers, selon le communiqué médical publié par le club de la capitale.

Pourtant La Pulga a été convoquée jeudi en équipe d'Argentine pour les matches de qualifications au Mondial 2022 face à l'Uruguay (12 novembre) et au Brésil (16 novembre). "", a confirmé Mauricio Pochettino, à propos du septuple Ballon d'Or. Lionel Messi retrouvera l'Albiceleste avec Angel Di Maria, mais pas Leandro Paredes, pourtant convoqué par Lionel Scaloni. "", a indiqué le technicien du PSG, concernant son milieu touché aux quadriceps depuis la dernière trêve internationale.

Neymar à l'entraînement... au contraire de Messi et Mbappé, à la veille de PSG-Lille

Pour le déplacement à Bordeaux samedi, Mauricio Pochettino sera également privé de Presnel Kimpembe, Marco Verratti , Rafinha et Sergio Ramos. Si le champion du monde espagnol "" d'après le communiqué du PSG, l'Italien "" et pourrait reprendre l'entraînement après la trêve internationale. Alors que Rafinha "", Presnel Kimpembe, en difficulté lors du déplacement à Leipzig et forfait avec les Bleus , souffre d’une lésion aux ischio-jambiers de la cuisse gauche. "", précise le club de la capitale.