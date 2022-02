Prêté avec option d'achat à l'OM l'été dernier, Pau Lopez est en train de mener son match avec Steve Mandanda pour le poste de gardien titulaire. Après six mois de compétition, le portier espagnol de 27 ans a disputé 23 matches toutes compétitions confondues avec Marseille, dont 17 et 5 rencontres en L1 et en C3, contre 7 pour le champion du monde 2018, dont le nom a notamment circulé du côté du FC Lorient en toute fin de mercato hivernal.

Ad

Ma relation avec lui est bonne. Je ne pourrais jamais dire du mal de Steve. Je suis un intrus qui est entré dans sa maison et il a toujours été super avec moi", a souligné l'ancien gardien de but du Bétis Séville. Alors que Jorge Sampaoli lui maintient sa confiance depuis le début de la saison, Pau Lopez devrait sûrement voir son option d'achat, jusqu'en juin 2026, être levée dans les prochaines semaines. Ce mardi, dans les colonnes de L'Equipe , Pau Lopez s'est confié sur la concurrence avec Steve Mandanda. "", a souligné l'ancien gardien de but du Bétis Séville. Alors que Jorge Sampaoli lui maintient sa confiance depuis le début de la saison, Pau Lopez devrait sûrement voir son option d'achat, jusqu'en juin 2026, être levée dans les prochaines semaines.

Ligue 1 Botman annonce son départ en juin : "Ce seront mes derniers mois à Lille" IL Y A 3 HEURES

Mandanda a aussi perdu sa place en Bleu

Pour Steve Mandanda, l'avenir à l'OM pourrait devenir incertain si la situation devait s'éterniser. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec Marseille , le gardien qui fêtera ses 37 ans le 28 mai prochain, considéré comme une légende par les supporters marseillais (ndlr : il porte le maillot olympien depuis 2007, excepté lors de l'exercice 2016-17), vise le Mondial au Qatar. Pour espérer faire partie du bon wagon, Steve Mandanda devra jouer. L'ancien Havrais l'a appris à ses dépens car il a également perdu sa place en Bleu depuis l'automne dernier.

Mais que fait l'OM avec ses gardiens ? "Mandanda est une légende, on lui manque de respect"

Ligue 1 OM, PSG, Ekitike et Crivelli : nos tops et flops du mercato de L1 IL Y A 10 HEURES