Nous vous demandons de prendre conscience de la portée de votre geste

"De deux choses l'une, soit ces supputations sont infondées et nous vous invitons sans délai à vous exprimer afin de faire taire ces rumeurs. Nous vous invitons par exemple à accompagner votre message d'une photo de vous portant le maillot en question", écrit ainsi le CNE dans un courrier consulté mercredi par l'AFP. "Soit ces rumeurs sont exactes. Dans ce cas, nous vous demandons de prendre conscience de la portée de votre geste et de la très grave erreur commise. La lutte contre les discriminations dont font l'objet les différentes minorités, quelles qu'elles soient, est un combat indispensable et de tous les instants", ajoute l'instance.

En conclusion, le CNE explique que ce présumé refus revient à valider des "comportements discriminatoires, le refus de l'autre, et pas uniquement contre la communauté LGBTQI +".

