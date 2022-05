des raisons personnelles" à savoir des convictions religieuses. Depuis, l'affaire Gueye, car c'est ainsi qu'il faut l'appeler aujourd'hui, a pris des proportions qu'il n'avait pas imaginées. Gana Gueye ne s'attendait sans doute pas à un tel tsunami. Pour avoir refusé de jouer à Montpellier et de s'associer à la journée de lutte contre l'homophobie organisée par la LFP, alors qu'il était bien présent dans le groupe parisien, le Sénégalais a évoqué "" à savoir des convictions religieuses. Depuis, l'affaire Gueye, car c'est ainsi qu'il faut l'appeler aujourd'hui, a pris des proportions qu'il n'avait pas imaginées. Le monde associatif s'est soulevé contre la décision de Gueye et a demandé des sanctions

Plus embêtant pour le PSG, l'affaire a pris une tournure politique après le tweet de Valérie Pécresse : "Un refus d'Idrissa Gueye de s'associer à la lutte contre l'homophobie ne pourrait rester sans sanction !", écrit la candidate à la dernière présidentielle. La pression est forte autour d'un club qui se serait bien passée d'un tel ramdam en cette fin de saison. Alors que Paris a fait de la lutte contre toute forme de discrimination l'un de ses mantras, cet épisode vient écorner son image et on sait à quel point le rayonnement de la marque PSG préoccupe le Qatar.

Institution fragilisée

Il vient aussi fragiliser l'autorité de l'institution parisienne mise à mal par un de ses employés qui a purement et simplement refusé de travailler. Même si les champions de France se sont rapidement désolidarisés de leur milieu de terrain , difficile de croire qu'ils ne vont pas aller plus loin. Quelles sont les options qui s'offrent au PSG ? Au-delà de lui ôter sa prime d'éthique, il semble difficile d'imaginer que le club sanctionne le joueur, qui pourrait se trouver alors dans une situation juridique complexe en termes de droit du travail.

Gana Gueye (PSG)

En France, un employeur ne peut pas refuser à un salarié d'avoir une conviction religieuse et toute sanction vis-à-vis d'elle serait illégale. Même si la religion ne peut être un prétexte pour refuser d'accomplir des tâches pour lesquelles le salarié a été embauché. Bref, le dossier n'est pas simple à gérer. Mais cette affaire a d'abord tendu les relations entre le joueur et son club. Mauricio Pochettino a ainsi refusé de couvrir Gueye en conférence de presse en déclarant qu'il n'était pas blessé.

Plus qu'un an de contrat

La saison passée, Gueye avait déjà passé son tour lors de la journée de lutte contre l'homophobie pour, officiellement, une gastro-entérite. Selon L'Equipe, la communication du PSG n'aurait pas plu au clan de l'ancien Lillois. En se mettant de lui-même de côté, Gueye se retrouve dans une position très inconfortable à un an de la fin de son contrat. Le tsunami qu'il a déclenché pourrait le pousser à trouver une porte de sortie dès cet été et l'emmener loin du Paris-Saint-Germain.

