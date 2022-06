Bien curieux dossier que celui de Zinedine Zidane. Vendredi, c'est un tsunami d'optimisme qui a envahi la capitale après la révélation d'un accord quasi-imminent entre le PSG et l'ancien coach du Real Madrid . Après des réunions au Qatar, les positions des deux camps semblaient s'être rapprochées. Mais, ce samedi, AS affirme que le Français a finalement dit non