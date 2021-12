pensait" à Que fera Didier Deschamps après la Coupe du monde 2022 au Qatar ? La question est devenue encore plus pesante depuis que Noël Le Graët a affirmé fin novembre à l'AFP qu'il "" à Zinédine Zidane . Dans un entretien accordé ce vendredi soir sur RMC Sport dans l'émission "Rothen s'enflamme", le sélectionneur des Bleus, dont le contrat se terminera après le prochain mondial, n'a fermé aucune porte concernant son avenir.

Continuer est une possibilité, ça l’a toujours été

"Je ne sais pas si je resterai après la prochaine Coupe du monde et je ne m’en préoccupe pas, a-t-il d'abord déclaré. Continuer est une possibilité, ça l’a toujours été. Je ne me suis jamais soucié du lendemain. Si je ne voulais pas rester après l’Euro, je ne serais pas là aujourd’hui. Même si je voulais rester et c’est le cas, c’est le président (de la FFF) qui décide. Je pourrais continuer ou faire autre chose (après le Mondial qatari). Je suis épanoui dans mon métier de sélectionneur, être en club c’est complètement différent. Je suis au top niveau, j’ai les meilleurs joueurs et je joue les meilleures compétitions."

Je ne parle pas pour moi, mais il y a des joueurs qui ont joué dans les deux clubs, pourquoi il n'y aurait pas un entraîneur ? Je prends un autre exemple : Antonio Conte, il a été champion comme joueur et entraîneur à la Juventus, et il a été champion avec l'Inter Milan qui est le pire ennemi", a indiqué le champion de France 2010 avec l'OM, avant une relance de Jérôme Rothen sur ce même sujet ("est-ce que tout est possible ?"). "Dans l'absolu, oui", a-t-il conclu.

