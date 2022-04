Comme André-Pierre Gignac avant lui, Florian Thauvin a trouvé un second souffle au Mexique . Après des débuts timides, le champion du monde enchaîne les bonnes performances avec les Tigres de Monterrey (ndlr : six buts et sept passes décisives), qualifiés pour les quarts de finale des play-offs du tournoi de clôture de Liga MX. De l'autre côté de l'Atlantique, l'ailier de 29 ans suit toujours les résultats de l'OM mais ne regrette pas son départ libre du club phocéen l'été dernier.